Mikroorganizmy i zarazki są wokół nas. Nie możemy ich zobaczyć gołym okiem, ale towarzyszą nam przez całe życie. Nie wszystkie są dla nas szkodliwe. Są jednak miejsca lub sytuacje, w których przebywanie niesie za sobą ryzyko przenoszenia szkodliwych drobnoustrojów. W naszych domach kuchnia i łazienka to przede wszystkim raj dla bakterii. Są również miejsca, które nie kojarzą nam się z zarazkami, a jednak są ich siedliskiem. Klamki, piloty do telewizorów, klawiaturę komputera dotykamy wielokrotnie każdego dnia, zostawiając na nich to, co aktualnie znajduje się na naszych rękach. Nie każdy także wie, że siedliskiem bakterii są również damskie torebki…

Nawet jeśli my przestrzegamy higieny inni mogą tego nie robić. Mimo, że współczesna medycyna poprawiła wiele aspektów naszego życia, infekcje wciąż będą nas dotykać, chyba że wszyscy podejmiemy proste kroki, by temu zapobiec. Aby wyjść naprzeciw problemom rozprzestrzeniania się zarazków i infekcji stworzono specjalną linię antybakteryjnych produktów Dettol. Są one proste w użyciu, przebadane dermatologicznie oraz mają wyjątkowo silne właściwości antyseptyczne umożliwiające pozbycie się 99.9% bakterii. Produkty biobójcze należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Produkty Dettol: antybakteryjne mydło w płynie, antybakteryjny żel do rąk oraz aerozol do dezynfekcji powierzchni uzyskały pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Dettol antybakteryjne mydło w płynie

Biały „żel” w wygodnych przezroczystych 250ml butelkach. Dla uzyskania najlepszego efektu należy myć w nim ręce przez ok. 30 sek. zwracając uwagę na miejsca szczególnie narażone na obecność zarazków – paznokcie, zagięcia i kciuki. Antybakteryjne mydło Dettol posiada bardzo przyjemny zapach oraz zawiera składniki nawilżające skórę.

Produkt ten zabija 99,9% bakterii, które mogą być obecne na naszych rękach, takich jak: paciorkowce kałowe (Enterococcus spp.), pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), wywołujące infekcje dróg moczowych i zakażenia przewodu pokarmowego, pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), której obecność w płucach wywołuje przewlekły proces zapalny oraz gronkowce złociste (Staphylococcus aureus), powodujące infekcje ran.