Główny Inspektorat Farmaceutyczny 23 stycznia 2017 podjął decyzję o wycofaniu 2 serii antybiotyku Klacid. Sprawdź, o które serie produktu chodzi i jaka była przyczyna tej decyzji GIF!

Antybiotyk Klacid wycofany

Decyzja GIF dotyczy wycofania 2 serii produktu:

Klacid (Clarithromycinum), 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, numer serii: 1067405, data ważności: 30.03.2018

Klacid (Clarithromycinum), 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, numer serii 1066294, data ważności: 31.08.2018

Przyczyny decyzji GIF

Decyzja została podjęta po wpłynięciu 20 stycznia br. wniosku samego podmiotu odpowiedzialnego (BGP Products Poland Sp. z o.o.) o wycofanie pierwszej z wymienionych wyżej serii: 1067405. 23 stycznia wniosek został uzupełniony o kolejną z wymienionych wyżej serii: 1066294, która w związku ze stwierdzoną niezgodnością zablokowano na stanie hurtowni.

Przyczyną decyzji GIF było wykorzystanie podczas produkcji produktu substancji czynnej pochodzącej od niezatwierdzonego wytwórcy. Jak czytamy w decyzji GIF:

Zmiana porejestracyjna dotycząca dodania miejsca wytwarzania substancji czynnej, o którym mowa powyżej, jest w trakcie rozpatrywania przez organ kompetentny.

GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym GIF, który uspokoił nas, że decyzja wynikała z niedopełnienia przez producenta części formalności administracyjnych.

Klacid to lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Stosuje się go w leczeniu zakażeń bakteryjnych.