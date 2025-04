Doustna antykoncepcja hormonalna należy do bardzo powszechnie stosowanych środków. Zapewnia ona wygodny i dość pewny sposób uniknięcia nieplanowanej ciąży.

Rodzaje hormonalnej antykoncepcji

Preparaty typu sekwencyjnego - początkowo przyjmowany jest sam estrogen (najczęściej mestranol lub etinyloestradiol). Następnie stosuje się estrogen z dodatkiem progestagenu. Potem następuje 7-dniowa przerwa. Ta grupa leków stosowana jest dość rzadko.

Preparaty typu kombinowanego - w ich skład wchodzi estrogen (z reguły etinyloestradiol lub mestranol) i progestagen. Przyjmowane są zazwyczaj przez 21 dni, potem następuje 7-dniowa przerwa. Są one obecnie najczęściej stosowane.

- w ich skład wchodzi estrogen (z reguły etinyloestradiol lub mestranol) i progestagen. Przyjmowane są zazwyczaj przez 21 dni, potem następuje 7-dniowa przerwa. Są one obecnie najczęściej stosowane. Preparaty zawierające tylko progestageny.

Interakcje antykoncepcji

Środki antykoncepcyjne typu hormonalnego przeznaczone są z reguły do długiego stosowania. Podczas ich przyjmowania zdarzyć się może infekcja bakteryjna wymagająca leczenia antybiotykiem. Stosowanie dwóch leków jednocześnie często powoduje wystąpienie negatywnych zjawisk spowodowanych przez ich wzajemną interakcje.

Stosowanie jednocześnie antykoncepcji hormonalnej i antybiotykoterapii może prowadzić do zaburzenia terapii antykoncepcyjnej.

Dlaczego antybiotyki osłabiają działanie antykoncepcji?

O skuteczności terapii antykoncepcyjnej decyduje tzw. cykl wątrobowo-jelitowy. Estrogeny są metabolizowane w wątrobie, a następnie wydalane z żółcią i moczem. Część estrogenów (z tych wydalanych z żółcią) jest eliminowana z kałem, a część jest powrotnie wchłaniana z jelita do krążenia (jest to cykl wątrobowo-jelitowy). Właśnie w jelicie, przy udziale enzymów bakteryjnych powstają aktywne formy estrogenów. Te aktywne formy, powstałe w wyniku obróbki estrogenów przez bakterie, które następnie są wchłaniane do krwi, wykazują działanie terapeutyczne.

Antybiotyk natomiast niszczy bakteryjną florę jelitową, w wyniku czego nie ma możliwości przywrócenia aktywnych form estrogenów, ponieważ dochodzi do przerwania cyklu wątrobowo-jelitowego tych hormonów.

Prowadzi to do wydalenia z kałem znacznej ilości substancji czynnych odpowiadających za działanie antykoncepcyjne. W efekcie dochodzi do osłabienia działania antykoncepcji hormonalnej.

Po dłuższym czasie przyjmowania antybiotyków flora bakteryjna wytwarza populację oporną na stosowany antybiotyk i efekt ten zostaje zniesiony.

Interakcja między hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a antybiotykami może również zachodzić na poziomie wątroby, ponieważ większość leków jest metabolizowana właśnie w tym narządzie.

Działanie antykoncepcji hormonalnej w największym stopniu zaburzają następujące antybiotyki:

Tetracykliny

Rifampicyna

Ampicylina

Z uwagi na osłabienie działania antykoncepcji hormonalnej poprzez stosowaną antybiotykoterapię, należy stosować dodatkowe metody zapobiegające nieplanowanej ciąży przez cały okres przyjmowania antybiotyku oraz co najmniej 7 dni po jego zakończeniu.