Antykoncepcja chemiczna - co to jest?



Antykoncepcja chemiczna jest metodą antykoncepcyjną polegającą na stosowaniu dopochwowych środków plemnikobójczych, tak zwanych spermicydów, występujących w postaci globulek, kremów lub żelów.

Jak to działa?



Większość preparatów działa w oparciu o związki z grupy nonoxynoli. Na antykoncepcyjne działanie tych środków składają się dwa mechanizmy.

Pierwszy polega na unieruchamianiu plemników, poprzez tworzenie piany i zagęszczanie śluzu szyjkowego. Natomiast drugi mechanizm to bezpośredni wpływ na plemniki, który upośledza ich funkcje i prowadzi do ich obumierania.

Zalety

Preparaty plemnikobójcze mają wiele zalet. Są łatwo dostępne i można je nabyć w aptekach bez recepty. Dodatkowo nie mają praktycznie żadnych przeciwwskazań, w dużym stopniu nie ingerują w organizm kobiety. Kremy i żele stosuje się bezpośrednio przed stosunkiem seksualnym, umieszcza się je w pochwie za pomocą specjalnego aplikatora. W przypadku globulek albo czopków konieczna jest wcześniejsza aplikacja preparatu, aby doszło do całkowitego rozpuszczenia preparatu.

Wady

Należy pamiętać, że antykoncepcja chemiczna stosowana samodzielnie charakteryzuje się niską skutecznością, wskaźnik Pearla w praktyce waha się między 26 a 30 (przy typowym, nieidealnym użyciu). Dlatego, preparaty te traktowane są raczej jako sposób zwiększania skuteczności antykoncepcyjnej innych metod. Polecane są przede wszystkim parom, które stosują metody mechaniczne, takie jak prezerwatywy czy kapturki naszyjkowe.

Kolejną wadą antykoncepcji chemicznej jest niezapewnianie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Infekcje wywołujące choroby, dawniej zwane wenerycznymi, są przenoszone na drodze kontaktu płciowego i mogą być powodowane przez bakterie (kiła, rzeżączka, chlamydioza), wirusy (AIDS, WZW), grzyby (kandydozy) czy pasożyty (rzęsistkowica, wszawica łonowa).

Chociaż producenci preparatów plemnikobójczych reklamują wirusobójcze działanie wykorzystywanych substancji czynnych – nonoxynolil, to okazuje się, że nie spełniają one funkcji protekcyjnej w organizmie kobiety, a wręcz przeciwnie. Nonoxynole stosowane długotrwale mogą powodować uszkodzenie błony śluzowej zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, która jest naturalną barierą ochronną przed zakażeniami. Podrażnienia śluzówki może więc przyczyniać się do łatwiejszego wnikania bakterii i wirusów, a w rezultacie do częstszego zapadania na choroby przenoszone drogą płciową.

Badania przeprowadzone w Afryce, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia WHO, dowodzą że występuje niekorzystna zależność pomiędzy regularnym stosowaniem spermicydów, a częstością zakażeń wirusem HIV. Wraz ze wzrostem stosowania preparatów rośnie ryzyko zakażeń wirusem HIV.

Stosować… nie stosować…

Spermicydy są atrakcyjną metodą zapobiegania ciąży ze względu na ogólnodostępność, łatwość w użyciu, małą szkodliwość, czy też działanie nawilżające pochwę. Jednak dokonując wyboru nie można zapominać o tym, że są nieskuteczne w prewencji zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz wykazują niską skuteczność antykoncepcyjną.