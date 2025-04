Globulki są preparatami szeroko dostępnymi na rynku, możesz je kupić w aptekach bez recepty. Co więcej, jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie stosowania globulek, nie wymaga to od ciebie wykonywania dodatkowych badań czy zasięgania porady lekarskiej. Globulki są zazwyczaj dobrze tolerowane przez organizm kobiety, a więc stanowią bezpieczną alternatywę dla innych metod antykoncepcyjnych. Nie jest to jednak metoda w pełni skuteczna, o czym musisz pamiętać.

Reklama

Jak działają globulki?

Globulki dopochwowe, wprowadzone do pochwy, rozpuszczają się pod wpływem ciepłoty ciała i zmieniają się w pianę, która stanowi barierę dla plemników. Następuje pokrywanie witek plemników cienką warstwą preparatu i unieruchamianie ich, co uniemożliwia ich przejście do jajowodu i zapłodnienie komórki jajowej.

Przeczytaj też: Plemnikom dziękujemy, czyli chemiczne środki antykoncepcyjne

Jednocześnie, w wyniku rozpuszczania się globulek, następuje wydzielanie substancji aktywnych, tak zwanych nonoxynoli. Nonoxynole posiadają działanie plemnikobójcze, ale nie uszkadzają materiału genetycznego plemników. W przypadku potencjalnej ciąży, zarodek nie będzie obciążony defektami materiału genetycznego. Nie istnieje, zatem niebezpieczeństwo zagrożenia ciąży czy powstania wad płodu.

Czy globulki są skuteczne?

Globulki dopochwowe mają stosunkowo niską skuteczność. Wskaźnik Pearla dla tej formy antykoncepcji, przy idealnym stosowaniu, wynosi 2-6. W porównaniu do tabletek antykoncepcyjnych, których wskaźnik Pearla wynosi 0,1-0,3 (przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń dotyczących stosowania danej metody), globulki okazują się być mało efektywną formą zapobiegania ciąży. Jeżeli jesteś zainteresowana użyciem globulek, pamiętaj, że możesz zwiększyć ich skuteczność, poprzez równoczesne zastosowanie innej metody antykoncepcyjnej, na przykład prezerwatywy.

Przeczytaj też: Wskaźnik Pearla - skuteczność antykoncepcji

Jak prawidłowo użyć globulki?

Ogromny wpływ na skuteczność każdej metody jest skrupulatne trzymanie się zaleceń, co do sposobu jej użycia. W przypadku globulek istotne jest prawidłowe wprowadzenie, a także odczekanie określonego czasu po aplikacji. Globulkę dopochwową umieszcza się w pochwie, na głębokość palca i na kilkanaście minut przed stosunkiem (10-15 minut, dokładny czas dla każdego preparatu podany jest w ulotce leku). Środek zaczyna działać dopiero po całkowitym rozpuszczeniu.

Przed każdym stosunkiem należy zastosować nową porcję preparatu. Co najmniej przez 8 godzin, po zastosowaniu globulek antykoncepcyjnych, nie należy stosować irygacji oraz głęboko się podmywać.

Obalamy mity!

Globulki antykoncepcyjne:

nie zmniejszają sekrecji naturalnych wydzielin nawilżających pochwę.

nie powodują krwawienia podczas stosunku.

podczas stosunku. nie powodują raka szyjki macicy.

nie narażają potencjalnej ciąży na komplikacje oraz nie prowadzą do rozwoju wad wrodzonych płodu.

wrodzonych płodu. nie chronią przez chorobami przenoszonymi drogą płciową.

nie hamują krwawienia miesięcznego u kobiet.

Reklama

Globulki dopochwowe stanowią atrakcyjny wariant antykoncepcji dla kobiet, ze względu na szeroką dostępność oraz łatwość w stosowaniu. Kolejną zaletą jest ich działanie nawilżające, które zwiększa poczucie komfortu podczas stosunku. Właściwość ta jest szczególnie istotna dla kobiet rozpoczynających współżycie albo tych, które nie mają obfitych wydzielin naturalnych.

Musisz jednak pamiętać o niskiej skuteczności antykoncepcyjnej globulek oraz faktu, że nie zapewnią ci one ochrony przed zarażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Preparaty dostępne w Polsce: Patentex, Patentex-Oval, Kolpotex-230, Kolpotex-Oval, Preventex.