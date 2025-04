Rhodiola rosea L., czyli arktyczny korzeń (inna nazwa: różeniec górski) jest niezwykle fascynującą rośliną, znaną już przed tysiącami lat. Rośnie na terenach północnej Europy i Azji, gdzie na co dzień skutecznie walczy z niską temperaturą i silnym wiatrem. A skoro pomógł i sobie, z pewnością pomoże i nam.

Zbliża się trudny egzamin, sesja albo czeka Cię ważna rozmowa z szefem? Chcesz być dobrze przygotowany i skoncentrowany? Idealnym rozwiązaniem w tych oraz w innych sytuacjach będzie arktyczny korzeń. W Polsce możemy go kupić dzięki firmie Alter Medica.

Rhodiola rosea L. posiada połączone właściwości rozawiny i salidrozydu, które usprawniają mechanizmy zachodzące w organizmie w warunkach stresu. A jak wiadomo – stres powoduje pogorszenie pamięci. Arktyczny korzeń poprawia sprawność umysłową i zwiększa jej wydajność, wywiera pozytywny wpływ na procesy poznawcze (uczenie się, zapamiętywanie, analizę i ocenę sytuacji). Ponadto ułatwia koncentrację, zwiększa zdolność percepcji i, co najważniejsze, wspomaga pamięć. Dzieję się tak dlatego, że różeniec górski stymuluje wydzielanie noradrenaliny, dopaminy, serotoniny i acetylocholiny w systemach neuronalnych.

Naturalna siła z dalekiej Północy dostępna jest w formie praktycznych tabletek (60 sztuk) jako Arktyczny korzeń (Rhodiola rosea tabulettae) albo wygodnych w stosowaniu saszetek (20x2,5 g) jako preparat Arktyczny korzeń (Rhodiola rosea infusum). W zależności od formy różeńca górskiego, jaką wybierzemy w aptece – powinniśmy łykać 1-2 tabletki dziennie albo pić przyrządzony z saszetek napar trzy razy w ciągu dnia. Sugerowana cena preparatu Arktyczny korzeń (Rhodiola rosea infusum) – ok. 12 zł, Arktyczny korzeń (Rhodiola rosea tabulettae) – ok. 24 zł.