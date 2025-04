1 z 2

Emulsja do kąpieli

przeznaczona jest do codziennego mycia i pielęgnacji skóry atopowej, suchej i wrażliwej dzieci i niemowląt powyżej 1. miesiąca życia. Doskonale nawilża i natłuszcza skórę tworząc na jej powierzchni delikatną warstwę ochronną, zapobiegającą przeznaskórkowej utracie wody. Delikatnie oczyszcza skórę poprzez łagodne substancje absorbujące zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Jedyna emulsja do kąpieli oparta na bazie oleju lnianego, który chroni i natłuszcza skórę oraz łagodzi podrażnienia.

Cena ok. 37 zł/200 ml

67 zł/500 ml

Produkty dostępne wyłącznie w aptekach.