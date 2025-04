Radykalne głodówki, które mają nam przywrócić wymarzone kształty, nie służą skórze. Warto jednak wiedzieć, że istnieją związki, które pozwalają nie tylko skutecznie i zdrowo schudnąć, ale też zadbać przy okazji o cerę skuteczniej niż cudowny odmładzający krem.

Nawet najlepszy kosmetyk działa tylko na zewnętrzne warstwy skóry, a ta składa się ze skóry właściwej i z wierzchniego naskórka. Obie potrzebują do prawidłowego funkcjonowania wody, a jeżeli jej im nie dostarczamy od środka (bo tylko w taki sposób zrobimy to skutecznie), może to spowodować poważne zmiany w ich strukturze. Cera starzeje się, powstają zmarszczki, naskórek staje się szorstki, suchy, łuszczy się i pęka.

Dlatego warto pomyśleć o dobrym preparacie, który dostarczy skórze właściwej składników pozwalających zatrzymać wodę. Firma Biocol Laboratorios stworzyła Biocol Omega 3.6.9, który łączy w sobie kwasy omega pochodzące z najlepszych znanych źródeł i witaminę E.

Olej z ogórecznika to najbogatsze źródło kwasu gamma-linolenowego, który jest budulcem ceramidów uszczelniających naskórek i zapobiegających ucieczce wody. Opóźnia proces starzenia się skóry, zapobiega jej przesuszaniu, łuszczeniu i podrażnieniom. Wzmacnia włosy i paznokcie. Sprawia, że są zdrowsze i lepiej odżywione.

W oleju z siemienia lnianego znajdziemy kwas alfa-linolenowy (ALA). Wspomaga on równowagę hormonalną organizmu – zapobiega i łagodzi skutki trądziku. Pozwala równomiernie rozłożyć łój skórny na powierzchni naskórka, zapobiegając zatykaniu się gruczołów łojowych i powstawaniu zaskórników. Pozwala on utrzymać właściwy poziom nawilżenia skóry, uodparnia ją na działanie czynników potencjalnie drażniących – mydła, wiatru, mrozu. Odżywia ją i uelastycznia, chroni przed skutkami nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Zawarte w nim lignany hamują aktywność enzymu uczestniczącego w przekształcaniu męskiego testosteronu w dihydrotestosteron powodujący łysienie u panów.

Siemię lniane to ważny element kuracji odchudzających. Przekształca składniki pokarmowe w energię, wspomaga przyrost masy mięśniowej oraz redukcję tkanki tłuszczowej i zapobiega powstawaniu nowych jej zasobów. Aktywizuje przemianę materii, wspomaga procesy trawienne. Przywraca równowagę hormonalną i prawidłowe proporcje kwasów tłuszczowych w organizmie.

NNKT nie odkładają się w tkance tłuszczowej. Są za to głównym budulcem komórek nerwowych, wspomagając pracę mózgu. Aktywizują też jego reakcję na wytwarzany przez tkankę mózgową hormon zmniejszający apetyt i regulujący poziom stężenia glukozy we krwi.

Witamina E to przeciwutleniacz spowalniający procesy starzenia komórek. Wyraźnie poprawia wygląd cery, dba o jej elastyczność, chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV i zanieczyszczeń. Wpływa na redukcję zmarszczek, a dzięki właściwościom antybakteryjnym pomaga walczyć z trądzikiem i łojotokowym zapaleniem skóry.

Aby w pełni skorzystać z dobroczynnego działania preparatu wystarczy łykać tylko 1 kapsułkę dziennie.

Opakowanie Biocolu Omega 3.6.9 zawierające 30 kapsułek kosztuje ok. 34 zł