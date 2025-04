Błąd medyczny – czy można mu zapobiec?

Primum Non Nocere - po pierwsze nie szkodzić. Jest to żelazna zasada obowiązująca personel medyczny. Lekarz, farmaceuta, pielęgniarka jak każdy może się pomylić. Jednak za te błędy płaci pacjent tym co najcenniejsze - zdrowiem, a nawet życiem.