Pora na przełom także w sferze wybielania – nową linię past wybielających blend-a-med 3D White with Pearl oraz szczoteczkę Oral-B 3D White Pearl. Dwa nowe, ekskluzywne warianty past: 3D White with Pearl Royal Spa oraz 3D White with Pearl White Energy zawierają puder z pereł i oferują głębokie kosmetyczne wybielanie, pomagając w ciągu dwóch tygodni przywrócić, a następnie utrzymać naturalną biel zębów. 3D White with Pearl pomoże odkryć prawdziwą perłę białego uśmiechu!

Nowa linia ekskluzywnych produktów do pielęgnacji jamy ustnej - past do zębów blend-a-med 3D White with Pearl Royal Spa oraz blend-a-med 3D White with Pearl White Energy wraz ze szczoteczką Oral-B 3D White Pearl to propozycja dla osób, które uwielbiają intrygować nie tylko strojem, ale także olśniewającym uśmiechem. Wykorzystując to, co w naturze najcenniejsze, nowe pasty blend-a-med 3D White with Pearl zawierają puder z pereł, a dzięki zaawansowanej technologicznie formule usuwają przebarwienia powierzchniowe i oferują głębokie kosmetyczne wybielanie zębów już w 2 tygodnie. Aktywne składniki wybielające, wyjątkowe smaki i zapachy sprawiają, że mycie zębów może stać się przyjemnym rytuałem pielęgnacyjnym.

Na unikalną formułę past blend-a-med 3D White with Pearl składają się dwa rodzaje uwodnionej krzemionki oraz pirofosforan, dzięki którym pasty pasta podczas szczotkowania pomaga usuwać przebarwienia powierzchniowe nawet z trudno dostępnych miejsc, polerować szkliwo oraz zapobiegać ich ponownemu powstawaniu. Formuła past 3D White with Pearl Royal Spa i 3D White with Pearl White Energy jest bezpieczna dla szkliwa zębów, dlatego można ją stosować codziennie.



Dwa rodzaje uwodnionej krzemionki w mechaniczny, bezpieczny dla szkliwa sposób, czyszczą powierzchnię zębów, pomagając usunąć przebarwienia powierzchniowe powstałe w wyniku picia kawy, herbaty, czerwonego wina, palenia papierosów bądź spożywania potraw i soków bogatych w barwniki. Pasty z linii 3D White with Pearl spełniają międzynarodowe normy określające bezpieczeństwo stosowania produktów do higieny jamy ustnej i można je stosować na co dzień. Ich formuła zawiera również pirofosforan, który w sposób chemiczny pomaga usuwać przebarwienia ze szkliwa zębów, nawet z trudno dostępnych krzywizn wzdłuż linii dziąseł. Te miejsca są najtrudniejsze do doczyszczenia ze względu na nierówną powierzchnię szkliwa i bezpośrednią bliskość delikatnych dziąseł.



Stosowanie past 3D White with Pearl pomaga odkryć perłową biel uśmiechu, która do tej pory tylko czekała na ujawnienie! W skład linii blend-a-med 3D White with Pearl wchodzą dwa warianty past wybielających, przygotowane z myślą o potrzebach wymagających konsumentów poszukujących wyjątkowych rozwiązań w sferze higieny jamy ustnej:

- 3D White with Pearl Royal Spa – Kompozycja egzotycznych aromatów zapewnia unikalne wrażenia podczas szczotkowania zębów.

- 3D White with Pearl White Energy – Jej mocny, energetyczny smak zatrzymuje świeżość w ustach na dłużej.

Pasty z linii 3D White with Pearl mają wyrafinowany smak, zapach i wygląd, idealnie przywracają świeżość oddechu, a delikatna konsystencja pozwala na łatwe rozprowadzenie, pozostawiając w ustach wrażenie doskonałej czystości i świeżości.