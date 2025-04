Ulepszony Bodymax Plus dodaje jeszcze więcej energii osobom aktywnym. Wyjątkowo skutecznie zwalcza zmęczenie dzięki podwójnej dawce żeń-szenia w połączeniu z bogatym kompleksem witamin i minerałów oraz najwyższej dawce magnezu wśród multiwitamin. Nowa formuła z dwukrotnie zwiększoną dawką żeń-szenia to jeszcze lepszy efekt.



Bodymax wzmacniał Martynę Wojciechowską w czasie wyprawy na ostatni szczyt w Koronie Ziemi. Martyna stosuje Bodymax od wielu lat i ceni jego skuteczność. „Bodymax dodaje mi energii i zmniejsza zmęczenie, nie tylko w czasie wyprawy, ale i na co dzień.”

Żeń-szeń, zwany także korzeniem życia, szybko wzmacnia cały organizm, podnosi odporność na stres. Wspomaga naturalne siły obronne organizmu oraz poprawia samopoczucie. Bodymax Plus to dawka zdrowej energii i uśmiechu na co dzień.

Cena 30 tabl. (1 miesiąc energii) - 34,90 zł, 100 tabl. (3 miesiące energii) – 59,90 zł

Suplement diety dostępny w aptece.

Bodymax wzmacnia Martynę Wojciechowską

Martyna Wojciechowska 22 stycznia 2010 jako druga Polka zdobyła najwyższy szczyt Australii i Oceanii – Piramidę Carstensz, czym zamknęła trwający od 2003 roku projekt wspinaczkowy Korona Ziemi.

Martyna kolejny raz udowodniła, że ma dość wytrzymałości i energii, by realizować swoje marzenia. Projekt Korona Ziemi, polegający na zdobyciu najwyższych szczytów wszystkich kontynentów, to kolejne ekstremalne i zakończone sukcesem przedsięwzięcie podróżniczki, która na swoim koncie ma również takie dokonania jak ukończony rajd Paryż-Dakar czy nurkowanie głębinowe.

Zdobycie Korony Ziemi jest nie tylko trudne technicznie, ale oprócz umiejętności wspinaczkowych wymaga także ogromnej wytrzymałości psychicznej i odporności na stres. Organizm podczas wyprawy narażony bywa na zmęczenie spowodowane dużym wysiłkiem fizycznym, zmianą klimatu i wysokości.

Podróżniczka od lat wspomaga swój organizm witaminami i wyciągiem z żeń-szenia – korzenia życia, który pomaga w dotlenieniu całego organizmu, mięśni i mózgu. Żeń-szeń zawarty w preparacie Bodymax Plus zwiększa sprawność fizyczną, umysłową i pomaga lepiej znosić stresujęce chwile, które zdarzają się podczas takich wypraw, jak ta na Piramidę Carstensz.

„Wielkie podziękowania dla Bodymaxa za wsparcie witaminowe. Może dzięki temu miałam taką dobrą formę?! Dawno nie czułam się tak rewelacyjnie! Dodawał mi energii i zmniejszał zmęczenie, nie tylko w czasie wyprawy, ale i na co dzień.” - mówi Martyna Wojciechowska, która zapewne już teraz planuje kolejne wyzwania.

Gratulujemy i wierzymy, że czegokolwiek się podejmie, z pewnością zabierze się za to z nową energią!