Wieść gminna głosi, że zarówno wczesna wiosna, jak i jesień to okresy nasilania się dolegliwości wrzodowych. Medycyna ma różne teorie na ten temat, ale nie potrafi zaprzeczyć, że w pewnym sensie tak jest w istocie. Nie oznacza to, niestety, że inne pory roku pozwalają wrzodowcom zapomnieć o dolegliwościach. Nieszczęśliwcy, którzy wiedzą, że w ich wnętrzu czai się i sieje spustoszenie Helicobacter pylori, powinni zadbać o całoroczną profilaktykę, i to w najlepszym wydaniu.

Lekarze przyznają, że w czasie wiosennych i jesiennych przesileń dolegliwości się nasilają, jeżeli w porę (to znaczy przez cały rok) nie zadbamy o siebie. Być może chodzi o to, że bakteria Helicobacter pylori, czyli jak się ostatnio powszechnie przyjmuje, główny oskarżony w batalii z wrzodami żołądka i dwunastnicy, właśnie w tym okresie wykazuje się nasiloną aktywnością. Inne teorie zakładają, że w tych okresach zmieniamy wyraźnie tryb życia i przede wszystkim odżywiania − w diecie pojawiają się albo znikają z niej świeże owoce i warzywa. Jeszcze inna teoria głosi, że w czasie wiosennych i jesiennych przesileń spada odporność naszego organizmu i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju infekcje, które w innych okresach na pewno by nam nie zagroziły.

Jesteśmy mniej narażeni na tego typu zagrożenia, jeżeli przez cały rok systematycznie ochraniamy i regenerujemy nasz żołądek, stosując sprawdzone preparaty. A takim z pewnością jest Cedrus firmy Alter Medica. Preparat ten wzmacnia organizm, likwidując uczucie zmęczenia, podnosi sprawność fizyczną i umysłową, wzmacnia układ krążenia (zawiera NNKT i witaminę E). Ale przede wszystkim działa korzystnie na układ pokarmowy. Zmniejsza ilość produkowanego w żołądku kwasu solnego i osłania błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Mało tego: przyspiesza gojenie się już istniejących w obu tych narządach wrzodów. Spowodowane jest to między innymi działaniem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które uszczelniają ścianki naczyń krwionośnych i nabłonek wyścielający układ pokarmowy.

Swoje działanie Cedrus zawdzięcza surowcowi, z którego jest pozyskiwany. Olej z orzeszków cedrowych to jeden z najcenniejszych olejów dostępnych w tej chwili na rynku. Tłoczy się go tak naprawdę z nasion (orzeszków) kryjących się w szyszkach sosny syberyjskiej, zwanej przez mieszkańców tych terenów cedrem i należącej do najbardziej długowiecznych i najlepiej przystosowanych do życia w trudnych warunkach przedstawicieli całej licznej dendrologicznej rodziny.



Cedrus można nabyć w aptece i dobrych sklepach ziołowych.

Koszt opakowania 100 ml to ok. 46 zł.