Cholesterol jest syntetyzowany w naszym organizmie, ale dostarczamy go też razem z posiłkami. W naszej krwi cholesterol występuje w dwóch postaciach: dobrej (HDL) oraz złej (LDL). Zły cholesterol jest wbudowywany w ściany naczyń krwionośnych, powodując powstawanie złogów, natomiast dobry - jest transportowany ze ścian tętnic do wątroby, gdzie ulega dalszemu wydaleniu. Poziom cholesterolu w naszym organizmie zależy od ilości kwasów tłuszczowych obecnych w tłuszczu, który zjadamy. Dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe podnosi poziom cholesterolu; nienasycone kwasy tłuszczowe pomagają obniżać jego poziom i uniknąć ryzyka pojawienia się chorób serca.

Aby zadbać o prawidłowe proporcje cholesterolu w organizmie, powinniśmy wziąć przykład z natury, która dostarcza nam ważnych mikroelementów w proporcjach, które są dla nas najkorzystniejsze. A zwłaszcza z jej wyjątkowo długowiecznych przedstawicieli. Sosna syberyjska (Pinus Sibirica Du Tour), zwana przez tubylców cedrem, rośnie na dalekiej Syberii. Całe bogactwo sił witalnych cedru syberyjskiego skoncentrowało się w kryjących się w szyszkach nasionach zwanych orzeszkami. Od wieków tłoczono z nich jeden z najcenniejszych olejów na świecie. Zawiera on składniki, które zapobiegają chorobom krążenia.

W Polsce możemy kupić olej cedrowy w postaci preparatu Cedrus zawierającego 100% oleju tłoczonego na zimno. Koszt opakowania 100 ml to ok. 35 zł.