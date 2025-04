Żelki Ceruvit Junior

Żelki Ceruvit Junior to kompozycja 10 witamin, cynku i rutyny zamknięta w pysznych, kolorowych żelkowych misiach, by wspomagać system odpornościowy i poprawiać ogólną kondycję organizmu dziecka. Jeden owocowy miś dziennie zapewnia dziecku porcję cennych witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu w okresie intensywnego wzrostu. W składzie preparatu znajdują się: witamina C, witamina A, witamina D3, kwas foliowy. Zawarty w nim cynk wpływa na pracę układu odpornościowego oraz mineralizację kości i zębów. Natomiast rutyna - uszczelnia i zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu zmniejsza obrzęki błony śluzowej nosa i gardła.

Reklama

Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelek dziennie.

Dzieci powyżej 4. roku życia: 1-2 żelki dziennie.

Syropy Ceruvit Junior

Syropy Ceruvit Junior zawierają zestaw 10 witamin, 6 naturalnych wyciągów roślinnych (sok aroniowy, wyciąg z czarnej porzeczki, wyciąg z dzikiej róży, wyciąg z czarnego bzu, wyciąg z aloesu, a syrop malinowy i cola dodatkowo wyciąg z malin), wapń i rutynę zapewniając wszechstronne działanie, które uzupełnia niedobory cennych składników i wspomaga naturalną odporność maluszków.

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 10 ml syropu (2 łyżeczki do herbaty lub 1 łyżka deserowa) 3 razy dziennie.

Ceruvit Junior syrop i żelki można stosować przez cały rok, nie zapominając iż jest to uzupełnienie zbilansowanej diety.

Reklama

Ceruvit Junior Żelki – 50 owocowych miśków - 16 zł (w aptekach)

Ceruvit Junor Syrop (o smaku malinowym, truskawkowym i coli) 120ml - 8 zł (w aptekach)