Żyjemy w czasach, w których odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna stanowią dla większości z nas duże wyzwanie. Jesteśmy zapracowani, zestresowani, a posiłki o minimalnej wartości odżywczej, często spożywamy „w biegu”. Jesteśmy zmęczeni, rozkojarzeni, brakuje nam apetytu, łatwiej się przeziębiamy. Za taki stan organizmu odpowiada niedobór substancji odżywczych. Skutkuje to złym ogólnym samopoczuciem i może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, takich jak obniżenie sprawności umysłu, pogorszenie pamięci, brak koncentracji, bezsenność, dolegliwości sercowe i krążeniowe, czy bóle głowy. Takie złe samopoczucie jest często jedną z przyczyn depresji. Dlatego ważne jest, aby regularnie uzupełniać dietę o niezbędne składniki odżywcze.

Zobacz także: Czy suplementy diety można przedawkować?

Reklama

Cholina - czym jest i na co wpływa?

Rada ds. Żywności i Żywienia Instytutu Medycyny (FNB) określiła cholinę, jako jeden z podstawowych i wymaganych w prawidłowej diecie składników odżywczych, bez którego organizm nie może poprawnie funkcjonować. Cholina jest pochodną witaminy B 4 i odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym przebiegu procesów życiowych. W małych ilościach występuje w wielu produktach żywnościowych, szczególnie w warzywach oraz produktach wegańskich, jednak za najbogatsze źródło choliny uważa się produkty zwierzęce. – "Organizm ludzki jest w stanie także sam wyprodukować cholinę, jednak są to dawki niewystarczające i konieczne jest ich uzupełnianie, zwłaszcza przy obecnym stylu życia ludzi" – informuje dr Jakub Morawczyk, lekarz medycyny. Również badania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdziły, że dostarczanie choliny w wysokości dziennego jej zapotrzebowania (550 mg – mężczyźni, 425 mg – kobiety), znacząco wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz metabolizm tkanki tłuszczowej, usprawnia działanie mózgu oraz układu nerwowego, pozytywnie wpływa na pamięć oraz zmniejsza objawy zmęczenia. - "Cholinę do organizmu możemy dostarczyć poprzez kurację cholinową dostępną jako preparat do picia. Kurację powinno się stosować regularnie dla osiągnięcia najlepszych rezultatów – minimum raz na kwartał, a przynajmniej w okresach intensywnego osłabienia organizmu, podczas wiosennego lub jesiennego przesilenia". Jeśli zatem uzupełnimy naszą dietę o preparat cholinowy możemy mieć pewność, że dostarczymy naszemu organizmowi niezbędne dla zdrowia składniki oraz widocznie poprawimy jego funkcjonowanie. Pamiętajmy, że dobrze zbilansowana dieta wraz z odpowiednią kuracją suplementami może przynieść spektakularne efekty – poczujemy się zdrowsi, pełni życia, zapomnimy o codziennym zmęczeniu i problemach z układem trawiennym, a przede wszystkim będziemy szczęśliwsi.

Reklama

Preparaty cholinowe odpowiednie dla osób w każdym wieku

Z racji szerokiego spektrum działania oraz pozytywnego wpływu na nasz organizm, stosowanie kuracji cholinowej zalecane jest na każdym etapie życia. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące, dzięki regularnemu przyjmowaniu preparatów cholinowych zapewniają jeszcze nienarodzonym lub karmionym piersią dzieciom, odpowiednią ilość substancji odżywczych, a co za tym idzie – prawidłowy rozwój, szczególnie układu nerwowego, procesów pamięciowych i psychologicznych, dobry metabolizm oraz większą odporność w ich dorosłym życiu. U starszych dzieci cholina ważna jest z punktu widzenia ich prawidłowego rozwoju, zdolności uczenia się i koncentracji oraz dla procesów wytwarzania energii. Nasze pociechy są często narażone na spadki odporności, niedobory witamin i ważnych dla zdrowia pierwiastków, dlatego warto zadbać o ich regularne uzupełnianie. Kuracja cholinowa jest również idealna dla osób po 50-tym roku życia, u których zaobserwować można spadek funkcjonalności organizmu spowodowany wiekiem, a także zmniejszeniem aktywności fizycznej. Cholina pozytywnie wpływa na pamięć i wspomaga układ nerwowy, co u osób starszych jest szczególnie istotne – "Osoby w starszym wieku, korzystające z kuracji cholinowej, podkreślają znaczne polepszenie koncentracji oraz wzrost witalności. Nie bez znaczenia pozostaje profilaktyka wczesna kłopotów z pamięcią oraz coraz bardziej palący problem demencji, czy otępienia starczego" – informuje Radosław Araszkiewicz z Dr. Jacob’s Poland.

Cholina nadal jest obiektem badań, jednak jej pozytywny wpływ na nasz organizm pozostaje bezdyskusyjny. Kuracja cholinowa nadaje się dla osób w każdym wieku. – "Kuracja cholinowa jest idealna dla osób zapracowanych, które rzadko mają czas na przygotowanie pełnowartościowego posiłku, należy jednak pamiętać, że suplementacja nigdy nie zastąpi zdrowej i zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej, a to właśnie one są podstawą naszego zdrowia" – podsumowuje Joanna Sakowska, dietetyk. Warto o tym pamiętać i zmodyfikować nasz tryb życia zanim pojawią się problemy ze zdrowiem – w końcu zawsze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.

Źródło: Materiały prasowe Dr. Jacob’s Poland.