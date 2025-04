Czym jest grypa?



Grypa jest to ostra i ciężka choroba zakaźna, wywoływana przez wirusa grypy typu A, B lub C. Typem, który na przestrzeni lat wywoływał najcięższe epidemie jest typ A. W Polsce zachorowania na grypę mają charakter sezonowy, co oznacza, iż nie występują równomiernie przez cały rok – liczba zachorowań staje się znacząca zawsze w okresie od jesieni do wiosny.

Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób z tzw. grup ryzyka, na przykład osób starszych lub przewlekle chorych. W tej grupie osób częściej występuje konieczność hospitalizacji z powodu grypy oraz zgony z powodu powikłań pogrypowych. Jakkolwiek, nie oznacza to, iż grypa nie jest niebezpieczna dla osób zdrowych.

Jak zarażamy się grypą?



Źródłem zakażenia wirusem grypy jest osoba chora, która zaczyna wydalać wirusy już jeden dzień przed wystąpieniem objawów. Zjawisko to powoduje, iż ciężko jest zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby poprzez izolację osób zakażonych, które nie są jeszcze świadome swojej choroby. Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową lub poprzez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną z dróg oddechowych chorego. Atakuje on komórki nabłonka dróg oddechowych gospodarza, tam namnaża się i uwalnia do światła dróg oddechowych, niszcząc przy tym komórki nabłonka.

Objawy grypy i powikłania



Grypa, tak jak większość zakaźnych chorób wirusowych, ma zazwyczaj bardzo gwałtowny początek – potrafi „rozłożyć” pacjenta w krótkim czasie. Charakterystyczne objawy, które towarzyszą grypie to wysoka gorączka, bóle mięśniowe i stawowe oraz poczucie ogólnego rozbicia.

Ponadto grypa często skutkuje poważnymi powikłaniami, które w najgorszym wypadku mogą prowadzić do śmierci chorego. Najczęstsze powikłania pogrypowe to zapalenie płuc, zaostrzenie przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego, zapalenie mięśni, w tym mięśnia sercowego, czy powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Jak się chronić przed grypą?



Najskuteczniejszą formę zapobiegania zachorowaniu na grypę stanowi szczepienie, które zalecane są wszystkim, jednak w szczególności osobom z grup ryzyka. U niektórych chorych szczepienia nie są wskazane. O tym, czy pacjent może zostać zaszczepiony, zawsze decyduje lekarz.

Wirus grypy mutuje co roku, stąd w danym sezonie na rynek wprowadzana jest nowa szczepionka, zawierająca przewidywany typ wirusa grypy, zaakceptowany przez Światową Organizację Zdrowia. Oznacza to, iż szczepienie przeciwko grypie należy powtarzać co roku.

Szczepienie przeciwko grypie nie tylko zapobiega zachorowaniu na grypę ale również, w przypadku zachorowania, łagodzi objawy grypy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych.