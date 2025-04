Co to jest lek generyczny?

Lek generyczny to taki, który posiada taką samą substancję czynną i w takiej samej ilości co lek oryginalny, ponadto musi mieć taka samą postać farmaceutyczną (czyli na przykład tabletki, roztwór) oraz musi wykazać biorównoważność z lekiem oryginalnym w badaniu klinicznym.

Po co są wprowadzane są leki generyczne?

Opracowanie leku generycznego jest znacznie tańsze niż wprowadzenie do obrotu leku oryginalnego. Jest to przyczyną tego, że leki generyczne są dużo niższe. Z powyższego względu, wprowadzanie leków generycznych, potocznie - generyków, znacznie obniża koszty terapii daną substancją czynną i powoduje, iż leczenie jest bardziej dostępne dla szerszego grona pacjentów.

Leki są biorównoważne – co to oznacza?

Zasadniczo, jeżeli obydwa leki wykazują biorównoważność można uznać, iż mają takie samo działanie i dadzą ten sam efekt leczeniczy.

Czy wszystkie leki można zamieniać?

Istnieją pewnie grupy leków, wśród których nie zaleca się dowolnego zamieniania pomiędzy lekiem oryginalnym a generykami. Do tej grupy należą głównie leki o tzw. wąskim indeksie terapeutycznym, czyli takie, wśród których ilość substancji czynnej, używanej do leczenia jest niewiele niższa od ilości substancji czynnej, która może wywołać efekt zatrucia. Są to między innymi leki stosowane w padaczce, arytmii czy niewydolności serca, lub leki stosowane u pacjentów po przeszczepach.

Dlaczego niektórych leków nie można zamienić?

Zamienianie leków w przypadku wąskiego indeksu terapeutycznego nie jest wskazane ze względu na to, iż nawet niewielkie różnice w stężeniu substancji we krwi mogłyby skutkować brakiem działania lub - odwrotnie - zatruciem. W przypadku tych leków przyjmuje się zasadę, iż można prowadzić leczenie równoważnie lekiem oryginalnym lub generycznym, natomiast nie należy ich zamieniać w trakcie trwającej terapii.

Należy kontynuować leczenie zawsze tym samym lekiem, którym było ono rozpoczęte.

Zamieniać czy nie zamieniać?

Zamienianie leków oryginalnych na generyczne ma tylu zwolenników, co przeciwników. Generalnie, wprowadzenie odpowiedników obniża koszty terapii ale budzi wątpliwości, co do skuteczności terapii. Wydaje się, iż najrozsądniej jest podchodzić do zamieniania większości leków z zaufaniem – badania biorównoważności przeprowadzane są według najwyższych standardów jakości, a ich wyniki są bacznie nadzorowane przez właściwe organy, natomiast należy pamiętać również o wyjątkach – kilku grupach leków, których nie należy stosować zamiennie.

