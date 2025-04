Homeopatia a allopatia



Homeopatia to rodzaj medycyny niekonwencjonalnej, która została opracowana przez niemieckiego lekarza Samuela Hannemana pod koniec XVIII wieku. Podczas gdy medycyna konwencjonalna działa według zasady Contraria contraribus curantur, czyli przeciwne lecz przeciwnym, homeopatia wyznaje zasadę Similia similibus curantur – podobne lecz podobnym.

Oznacza to, iż leki konwencjonalne zawierają składnik, który wywołuje efekt przeciwny do objawu choroby (na przykład leki, które obniżają temperaturę ciała, podawane w przypadku gorączki).

Z kolei leki homeopatyczne zawierają w swoim składzie bardzo rozcieńczony składnik, który w większej ilości wywoływałby takie same objawy, jak objawy choroby (na przykład składnik, który w większej ilości wywołuje drgawki, podawany w przypadku drgawek gorączkowych). Homeopatia zakłada, iż podawanie bardzo rozcieńczonych substancji, wywołujących ten sam efekt, co objawy choroby, pobudza organizm do walki z chorobą i sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.

Jak działa homeopatia?



Pomimo że homeopatia jest bardzo rozpowszechnioną dziedziną i posiada wielu zagorzałych zwolenników, nie istnieją żadne naukowe dowody potwierdzające skuteczność leczenia homeopatycznego. Głównym zarzutem wobec homeopatii jest skala rozcieńczenia substancji leczniczej, często do takiego stopnia, iż jej obecność w leku staje się wątpliwa.

Homeopaci z kolei uznają, iż w lekach homeopatycznych występuje zjawisko nazwane pamięcią wody. Zjawisko to powstaje w wyniku dynamizacji - specjalnego przygotowania leków homeopatycznych, czyli metody rozcieńczania składnika aktywnego poprzez wielokrotne wstrząsanie. W wyniku długotrwałego wstrząsania woda, która ma styczność z substancją czynną dynamizuje się i nabywa właściwości odpowiednich dla substancji czynnej. W ten sposób homeopaci tłumaczą brak konieczności obecności samej substancji aktywnej w produkcie – wystarczy, iż pozostałe składniki miały z nią styczność podczas długotrwałego przygotowania leku.

Leczenie homeopatyczne



Obecnie w aptekach dostępna jest szeroka gama gotowych leków homeopatycznych, istnieją również apteki, które specjalizują się w przygotowywaniu robionych leków homeopatycznych.

Z homeopatii można skorzystać na własną rękę, wybierając lek w aptece. O pomoc w wyborze właściwego produktu warto poprosić farmaceutę.

Ponadto, istnieje możliwość odbycia wizyty u lekarza homeopaty. Lekarz po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu opracuje indywidualną terapię, dobraną ściśle do osobowości i dolegliwości pacjenta. Homeopaci zazwyczaj przepisują leki robione, które łatwiej dostosować do potrzeb poszczególnych pacjentów oraz wyznaczają indywidualne dawkowanie leku.

