Kochasz zakupy w galeriach handlowych. Jesteś na czasie z listami przebojów i z aktualnymi plotkami. Gadżety i ozdoby tego sezonu nie mają przed Tobą tajemnic, podobnie jak seriale, kinowe premiery, internet i życie Twoich przyjaciół.

Kiedy nadchodzi nowy sezon zmieniają się wystawy i zestawienia bestsellerów. Życie modowych nowinek jest ulotne, a od Ciebie wymaga kolejnych wypraw do galerii handlowych i czujnego surfowania po stronach internetowych...

Uwielbiasz zmiany, ryzyko i zabawę. A może podejmiesz z nami wyzwanie i zadbasz o to, co będzie trendy na dłużej, o to, czego nigdy nie schowasz na spód szafy, o to, co może stać się Twoim znakiem firmowym, równie prestiżowym i bardziej pomocnym na co dzień niż metki ulubionych projektantów...?

Proponujemy Ci inwestycję, na której zawsze zyskasz: W PIĘKNY UŚMIECH I BIAŁE ZĘBY. To moda, która nie przemija.

PIĘKNY BIAŁY UŚMIECH

– niech stanie się Twoją wizytówką i najbardziej markową metką. Dzięki niej staniesz się unikalna, rozpoznawalna, a Twoi przyjaciele chętnie będą trzymać się jak najbliżej Ciebie.

W badaniach przeprowadzonych we Francji i Wielkiej Brytanii w grupie wiekowej 18-24 lata młodzi ludzie jako podstawowe korzyści z mycia zębów wskazali CZYSTE ZĘBY oraz ŚWIEŻY ODDECH. Mycie zębów zapewnia według nich większe POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE. Stąd też znacząca większość nastolatków wskazała ŚWIEŻY SMAK i WYBIELANIE jako najważniejsze cechy pasty do zębów.

NOWY WYMIAR KRYSTALICZNEJ BIELI

Biały uśmiech i świeży oddech nie zawiodą Cię przy żadnej okazji – niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz i ile kosztują rzeczy, które masz na sobie, będziesz czuć się komfortowo. Twój uśmiech MAX WHITE będzie mówić za Ciebie - to Twój największy atut i najlepsza inwestycja.

Nowa pasta do zębów Colgate MAX WHITE jest nasycona setkami białych mikro-kryształków. Podczas szczotkowania kryształki rozpuszczają się a z formuły pasty uwalnianiana jest ekspolozja wybielającej siły, która przywraca zębom naturalną biel. Dodatkowo pasta Colgate MAX WHITE walczy z próchnicą i odświeża oddech. W efekcie Twoje zęby są MAX WHITE!

Pojemność: 125 ml w tubie, cena – 7,49 zł (rekomendowana w hipermarketach)

Colgate MAX WHITE to również rewolucyjne pasty w płynie, które stanowią unikalne połączenie pasty do zębów i płynu do płukania ust. Pojemność: 100 ml w płynie, cena – 7,49 zł (rekomendowana w hipermarketach)

Formuła nasycona mikro-kryształkami jest MAX skuteczna, a zarazem łagodna – pasty mogą być używane nawet przez dzieci. W skład formuły past Colgate MAX WHITE wchodzi m.in. fluorek sodu, który zgodnie z wynikami badań klinicznych pomaga chronić zęby przed powstawaniem ubytków. Krzemionka pomaga usuwać płytkę nazębną i przebarwienia, przyczyniając się do przywrócenia zębom ich naturalnej bieli, a mięta odświeża oddech.

2 x 2

Aby twój uśmiech był MAX WHITE myj zęby co najmniej dwa razy dziennie po dwie minuty, zgodnie z zaleceniem stomatologów i higienistek.