Colosan EX pomaga uporać się z uciążliwymi zaparciami, przywraca naturalny rytm pracy jelit i ułatwia wypróżnianie, nie uzależniając i nie powodując efektu przeczyszczającego. Poprawia metabolizm i równoważy florę bakteryjną jelit, zwłaszcza osób w trakcie antybiotykoterapii. Jest naturalnym, bezpiecznym i zdrowym uzupełnieniem diet odchudzających i oczyszczających.

W skład preparatu Colosan EX wchodzą nasiona babki płesznik oraz odtłuszczone siemię lniane będące źródłem błonnika, który, chłonąc wodę, pęcznieje i przybiera postać śluzu ułatwiającego przesuwanie się mas kałowych w jelitach. Sprawia, że odczuwamy sytość, co pomaga kontrolować apetyt i wagę; skutecznie utrudnia wchłanianie substancji toksycznych, metali ciężkich i cholesterolu.

Wśród składników Colosanu EX znajdziemy też inulinę – prebiotyk stanowiący pożywkę dla bakterii chroniących jelita przed patogenami, bakteriami gnilnymi i drożdżakami wywołującymi biegunki. Inulina stymuluje również wzrost bifidobakterii, które wspomagają ludzki układ odpornościowy i wpływają na ogólną poprawę stanu naszego zdrowia.

Colosan EX firmy Oleofarm znajdziemy w dobrych aptekach i sklepach zielarskich oraz na stronie www.oleofarm.com.pl. Dostępne są opakowania po 120 g (kosztuje ok. 17,50 zł) i 240 g (ok. 31,50 zł).

Reklama