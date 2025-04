Dlaczego compliance jest ważne?



Przestrzeganie zaleceń lekarza jest kluczem do powodzenia w leczeniu. Wiele osób uważa, że jeśli przez jakiś czas przyjmowało lek i nie widać znaczącej poprawy to trzeba to zakończyć, bo dalsza terapia nie ma już sensu. Takie postępowanie jest błędem, gdyż na wyraźny efekt działania niektórych leków trzeba poczekać. Jeśli ktoś przerywa terapię przedwcześnie, nie ma szansy na pozytywne efekty leczenia.

Jest też wiele osób, które zażywają lek, po jakimś czasie widzą poprawę i w związku z tym kończą terapię. To postępowanie również jest niewłaściwe. Są przecież takie leki, które należy brać do końca życia. Odstawienie ich mimo zaleceń prowadzi do wznowienia objawów chorobowych, a często do ich zaostrzenia. W efekcie pacjent trafia z powrotem do gabinetu lekarza czasem nie przyznając się, że zlekceważył jego zalecenia. Takie zachowanie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza?



Powodów jest kilka:

długa terapia – jesteśmy niecierpliwi. Często myślimy: „Biorę lek i ma on mi natychmiast pomóc”. W większości wypadków tak nie jest, a nawet, jeśli poprawa jest już widoczna, lek należy przyjmować przez zalecony czas. Przedwczesne zakończenie terapii może być przyczyną nawrotu choroby i zaostrzenia objawów.

– jesteśmy niecierpliwi. Często myślimy: „Biorę lek i ma on mi natychmiast pomóc”. W większości wypadków tak nie jest, a nawet, jeśli poprawa jest już widoczna, lek należy przyjmować przez zalecony czas. Przedwczesne zakończenie terapii może być przyczyną nawrotu choroby i zaostrzenia objawów. cena leków - niestety większość jest dość droga. Ale zdrowie jest bezcenne!

jest bezcenne! niewygodna do stosowania postać leku.

częste przyjmowanie.

konieczność odmówienia sobie pewnych rzeczy podczas leczenia . Bardzo często chęć wypicia alkoholu jest przyczyną skróconej terapii antybiotykowej.

. Bardzo często chęć wypicia alkoholu jest przyczyną skróconej terapii antybiotykowej. brak zmiany stylu życia jest najczęściej spowodowany długim czasem czekania na efekty.

Których leków najczęściej dotyczy nieprzestrzeganie compliance?



Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczy głównie leków:

stosowanych w nadciśnieniu - te leki bardzo często należy przyjmować do końca życia. Panuje pogląd, że jeśli mamy już prawidłowe ciśnienie, to zmniejszamy sobie dawkę leku albo w ogóle przestajemy go przyjmować. Może być to tragiczne w skutkach, trzeba zrozumieć, że ciśnienie jest prawidłowe, bo bierzemy lek , jeśli nie będziemy tego robić zwiększy się ono z czasem do wartości niebezpiecznych.

w skutkach, trzeba zrozumieć, że ciśnienie jest prawidłowe, bo bierzemy , jeśli nie będziemy tego robić zwiększy się ono z czasem do wartości niebezpiecznych. stosowanych w cukrzycy.

antybiotyków - w tym przypadku zakończenie terapii przed czasem, mimo zaleceń lekarza jest bardzo popularne. Po krótkim czasie przyjmowania antybiotyku widzimy poprawę i w efekcie odstawiamy go. Jest to dużym błędem prowadzącym do antybiotykooporności.

- w tym przypadku zakończenie terapii przed czasem, mimo zaleceń lekarza jest bardzo popularne. Po krótkim czasie przyjmowania antybiotyku widzimy poprawę i w efekcie odstawiamy go. Jest to dużym błędem prowadzącym do antybiotykooporności. stosowanych w hiperlipidemii - niektóre z tych leków należy przyjmować do końca życia.

Najtrudniej jest zastosować się do zaleceń związanych ze zmianą stylu życia, a są one najważniejsze.