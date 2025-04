Kwas acetylosalicylowy, potocznie znany jako aspiryna, został zsyntetyzowany pod koniec XIX wieku przez niemieckiego chemika Felixa Hoffmanna. Po ponad stu latach i wynalezieniu wielu leków o podobnym działaniu, aspiryna pozostaje wciąż popularnym lekarstwem w wielu dolegliwościach.

Szybka pomoc w pigułce

Aspiryna działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Jest przydatna przy bólach o słabym lub średnim nasileniu. Pomoże więc na ból zęba, ból głowy, bóle mięśni i stawów. Często stosujemy ją, aby zmniejszyć objawy przeziębienia i grypy.

Kwas acetylosalicylowy jest także skutecznym lekiem w różnego rodzaju zapaleniach i zwyrodnieniach stawów. Lek ten stosowany w małych dawkach (30-300 mg na dobę) wykorzystuje się także w profilaktyce zawałów serca, udarów mózgu oraz zakrzepicy, ponieważ hamuje tworzenie skrzepów płytkowych.

Mimo tak wielu dobroczynnych działań i dostępności bez recepty, zawsze trzeba dobrze się zastanowić, nim podejmiemy decyzję o zażyciu aspiryny.

Pomyśl, zanim połkniesz

Lepiej nie zażywać kwasu acetylosalicylowego gdy mamy wrzody żołądka, ponieważ może dojść do nawrotu lub zaostrzenia tej choroby. Ostrożność muszą zachować także osoby, które mają kłopoty z krzepliwością krwi (w tym chorujący na hemofilię), ponieważ aspiryna dodatkowo nasila tę dolegliwość, może np. wywołać krwawienie dziąseł, a każda najmniejsza ranka będzie krwawić bardziej niż zwykle. Również z tego względu na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy przestać brać aspirynę.

Gdy mamy zamiar stosować aspirynę w czasie ciąży, należy skonsultować to z lekarzem, ponieważ ten medykament może oddziaływać na płód. Lek jest szczególnie niebezpieczny w ostatnim trymestrze ciąży.

Dzieci do 12 roku życia nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego (chyba że lekarz zaleci inaczej w przypadku pewnych specyficznych schorzeń), ponieważ może on spowodować u nich wystąpienie zespołu Rey’a – groźnej choroby wywołującej m.in. zmiany w mózgu.

Długotrwałe zażywanie aspiryny, szczególnie w większych dawkach, może uszkadzać błonę śluzową żołądka, a w konsekwencji wywoływać krwawienia z przewodu pokarmowego i wrzody żołądka. Dlatego każde zażycie aspiryny powinno być uzasadnione. Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do leku, a gdy mimo to mamy wątpliwości – zwrócić się o poradę do lekarza.