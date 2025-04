Jakie właściwości ma kwas borny?

Kwas borny to substancja znana i stosowana w medycynie od wielu lat. Ma działanie antyseptyczne i ściągające. Powszechnie jest stosowany w preparatach recepturowych w dermatologii, alergologii, okulistyce i ginekologii, bo skutecznie leczy rany i oparzenia.

W preparatach złożonych jest stosowany m.in.: w bakteryjnym zapaleniu pochwy, w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa, rogówki oka i skóry, w zakażeniach bakteryjnych i kandydozach błon śluzowych jamy ustnej. Jako składnik preparatów złożonych – w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Czy kwas borny jest trujący?

Od niedawna w internecie pojawiły się „mrożące krew w żyłach” wypowiedzi rodziców i pseudoznawców farmakologii o trującym działaniu tej substancji oraz ignorancji lekarzy w podejściu do jej stosowania.

– Pragnę uspokoić wszystkich przerażonych rodziców. Niepożądane działanie kwasu bornego jest znane od początku jego stosowania w medycynie i kosmetyce. Oczywiście w dużych stężeniach i przy długotrwałym stosowaniu zarówno u dzieci, jak i dorosłych może spowodować uszkodzenie nerek, ośrodkowego układu nerwowego i wątroby. Podkreślam jednak słowa: DUŻE STĘŻENIE/DŁUGOTRWAŁE STOSOWANIE/DUŻA POWIERZCHNIA – wyjaśnia dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog dziecięcy, pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.

Kwas borny – wycofany we Francji?

– Ostatnio na forum dla rodziców pewien „mędrzec” (taki miał nick!) szeroko rozpisywał się na temat toksyczności kwasu bornego, powołując się na postępowanie we Francji, gdzie wycofano kwas borny z list składników dozwolonych w składzie kosmetyków – opowiada lekarz. – Ale wycofano go nie dlatego, że jest toksyczny, tylko ma działanie lecznicze i w związku z tym zmieniono jego status na środek do stosowania w lecznictwie, tzn. jedynie przez lekarza. Odtąd przepisywany jest na receptę, jak lek.

Wiele substancji trafia z listy leków na receptę na listę preparatów do wolnej sprzedaży i odwrotnie. Czy lek dopuszczony do sprzedaży bez recepty jest bardziej bezpieczny? Czy kwas borny wycofany z listy składników kosmetyków jest groźniejszy? Oczywiście, że nie. Wszystko zależy o właściwości, dawki, wiedzy lekarza i rozsądku pacjenta.

Autor: dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog dziecięcy, pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.