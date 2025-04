Żadne leki ziołowe nie są w pełni bezpieczne. Oczywiście nie powinnyśmy się ich bać, ponieważ są one źródłem wielu substancji mających dobroczynny wpływ na nasz organizm. Nie należy jednak przesadzać. Wiele osób uważa, że zioła mogą być stosowane praktycznie w każdej sytuacji i w każdej ilości. Jest to oczywiście nieprawdą, bo w nadmiarze wszystko może zaszkodzić, dlatego należy zachować zdrowy rozsądek.

Nie można bez konsultacji lekarskiej rezygnować z terapii konwencjonalnej na rzecz preparatów roślinnych.

Reklama

Dlaczego leki roślinne mogą szkodzić?



Leki ziołowe możemy kupić nie tylko w aptece, są dostępne też w sklepach spożywczych czy drogeriach. Prawie zawsze przyjmowane są bez konsultacji z lekarzem, a wiedza pacjentów na ich temat jest niewielka. Wszystko to sprawia, że często zamiast pomagać i leczyć, leki nam szkodzą.

Przeczytaj też: Zioła wchodzą w interakcje z lekami

Nigdy nie powinnyśmy stosować preparatów ziołowych pochodzących z niepewnych źródeł, gdyż najczęściej ich skład nie jest znany i mogą zawierać substancje toksyczne.

Interakcje leków roślinnych



Po leki roślinne najczęściej sięgają osoby starsze i przewlekle chore, czyli takie, które prawie zawsze przyjmują już jakieś leki. Tu należy zwrócić uwagę na niezwykle istotną rzecz, mianowicie to, że leki roślinne mogą wykazywać interakcje między sobą, a także z lekami tradycyjnymi lub suplementami diety.

Dowiedz się też: Suplementy diety mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami

Aby uniknąć interakcji, należy czytać ulotki dołączone do leków, jak również korzystać z fachowej pomocy farmaceuty czy lekarza. Skutki interakcji mogą być bardzo różne, a przecież leki te przyjmujemy po to, aby nam pomogły nie zaszkodziły.

Leki roślinne mogą:

zmniejszać wchłanianie innych leków, np. roślinne substancje śluzowe o działaniu powlekającym.

przyspieszać eliminację leków, np. niektóre preparaty przeczyszczające .

. potęgować działanie innych leków, np. aspiryna i roślinne leki zmniejszające krzepliwość krwi.

Zachowaj ostrożność



Niektóre leki roślinne należy przyjmować z dużą ostrożnością nie tylko wtedy, gdy łączymy je z innymi lekami. Zawierają one często substancje bardzo silnie działające np. alkaloidy, glikozydy. Przykładami surowców roślinnych, przy których stosowaniu należy być ostrożnym są:

Chelidonii herba, czyli ziele glistnika o działaniu spazmolitycznym.

Hyperici herba, czyli ziele dziurawca posiadające właściwości przeciwdepresyjne, spazmolityczne. Przy jego stosowaniu nie można się opalać, ponieważ ma on właściwości fotouczulające. Dodatkowo wykazuje liczne interakcje z innymi lekami.

Reklama

Kobiety w ciąży przed zastosowaniem leków roślinnych muszą poradzić się lekarza.