Jak wspomagać pamięć i koncentrację?



Dobra pamięć, koncentracja i panowanie nad stresem to dla każdego, niezależnie od wieku, bardzo ważne kwestie. Chcąc zachować dobrą formę, musimy stale wyrównywać straty energii i substancji odżywczych. Zdrowe, regularne i prawidłowo zbilansowane posiłki, efektywny sen i odpoczynek, systematyczne ćwiczenia to dobry sposób na zdrowe ciało i sprawny umysł. Niestety rzeczywistość często weryfikuje nasze założenia. Jemy w pośpiechu, często wysoce przetworzone produkty, niedosypiamy, a na ćwiczenie po prostu brakuje już czasu.

W takich sytuacjach nie należy zapominać o korzystnych właściwościach preparatów wspomagających. Zwiększają one bowiem aktywność mózgowych neuroprzekaźników, tzn. związków, które przenoszą informacje z jednej komórki nerwowej do drugiej. Udowodniono również, że niektóre z nich poprawiają wykorzystanie tlenu w komórkach, co pozwala organizmowi skuteczniej gospodarować energią w czasie wzmożonego wysiłku umysłowego. Należy do nich m.in. magnez.

Jak działa magnez?



Magnez jest niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Jest on aktywatorem w ponad 300 reakcjach enzymatycznych, a najważniejszą jego funkcją jest udział w procesach syntezy i rozpadu związków wysokoenergetycznych. Aktywuje on enzymy biorące czynny udział w przemianach węglowodanów oraz tłuszczy, uczestniczy pośrednio w syntezie białek i ich sprzęganiu z kwasami nukleinowymi DNA i RNA. Dzięki magnezowi możemy pozyskać energię oraz budulec dla naszego organizmu ze spożywanych i prawidłowo trawionych posiłków. Odgrywa istotną rolę w przenoszeniu bodźców nerwowych do pracujących mięsni. Od prawidłowej zawartości magnezu w naszych płynach komórkowych zależy jakość i wydajność naszego układu mięśniowego i nerwowego.

Do niedoborów magnezu może dojść zarówno podczas ciężkiego wysiłku fizycznego (utrata magnezu podczas skurczu mięśni, zwiększonej aktywacji układu mięśniowego i nerwowego), jak i podczas stresów dnia codziennego i intensywnej pracy umysłowej. Zwiększone wydzielanie hormonów stresu doprowadza do wzrostu wydalanego magnezu wraz z moczem i z potem.

Jak dostarczać organizmowi magnezu?



W naszej codziennej diecie podstawowym źródłem magnezu są zielone części roślin, gdyż magnez wchodzi w skład chlorofilu, zielonego barwnika roślinnego. Do produktów o wysokiej zawartości magnezu zaliczamy też kaszę gryczaną suszone nasiona roślin strączkowych, morele, migdały, orzechy oraz nieczyszczone zboża.

Niestety są to produkty rzadko stosowane w codziennej diecie, a intensywne nawożenie środkami chemicznymi gleby i roślin powoduje znaczne straty tego pierwiastka w pokarmach. Dla utrzymania prawidłowego poziomu magnezu w organizmie niezbędna jest jego suplementacja. Normy zapotrzebowania na magnez określają jego dzienne spożycie w granicach od 250 do 750 mg. Magnez należy do minerałów łatwo rozpuszczalnych w płynach, to też nerki są głównym narzędziem odpowiedzialnym za homeostazę (zrównoważoną gospodarkę) magnezu w ludzkim organizmie.

Postaw na lek



Na rynku dostępnych jest wiele preparatów magnezowych, jednak magnez magnezowi nierówny. Wybierając preparat zawierający ten cenny pierwiastek warto zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów:

Przede wszystkim należy stosować preparaty, które posiadają potwierdzoną badaniami skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Magnez zawarty w tabletce powinien zostać uwolniony w jelicie cienkim, miejscu gdzie jego wchłanianie jest największe.

Przy wyborze preparatu z magnezem należy zwrócić także uwagę, aby efektywność wchłaniania magnezu do krwi była jak największa. Obecność witaminy B6 zwiększa ją o blisko 40% .

