Nie lecz się sam!

Osoby starsze i schorowane mają tendencję do stosowania ogromnych ilości leków. Jest to zjawisko normalne, związane z rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz z dobrymi możliwościami diagnostycznymi i coraz lepszą kontrolą skutków chorób. Ważne jest jednak, by ostatnie słowo pozostawiać zawsze lekarzowi i nie podejmować na własną rękę decyzji terapeutycznych, ponieważ może to prowadzić do poważnych powikłań.

Czy lek zawsze działa tak samo?

Lekarz prowadzący, który zajmuje się osobą starszą, zna i rozumie liczne mechanizmy patofizjologiczne związane z rozwojem schorzeń tego wieku. Zaburzenia te wpływają zarówno na samopoczucie chorego, powodując osłabienie i ból, jak i na skomplikowane mechanizmy wewnątrzkomórkowe. Ponieważ leki rozkładane są przez enzymy, najczęściej przez kilka głównych, oczywiste jest to, że duża ich ilość może modyfikować wzajemnie odpowiedź enzymatyczną. Będzie to skutkować poważnymi różnicami w odpowiedzi organizmu na substancje lecznicze. Może to doprowadzić do zagrażających życiu powikłań.

Bierz tylko te leki, które są niezbędne!

Osoba starsza lub jej opiekun muszą wiedzieć, że propozycja podania dodatkowych leków czy zmiany ich proporcji musi zawsze zostać skonsultowana z lekarzem.

Nie wolno leczyć się na własną rękę - zadanie to należy zostawić lekarzowi, który najlepiej wie, jakie leki zastosować i które można przyjmować łącznie.

Senior może przyjmować tylko te leki, które są dla niego niezbędne. Dlatego też nie wolno stosować środków leczniczych „na wszelki wypadek” lub „bo sąsiadce pomogło”.

Powikłania nieprawidłowego doboru leków

Przyjmowanie leków w sposób nieprawidłowy zwiększa ilość powikłań polekowych. Objawiają się one zarówno chorobami konkretnych narządów i układów, jak i szybszym posuwaniem się procesu starzenia oraz chorobami typowymi dla wieku podeszłego. U pacjenta rośnie ryzyko hospitalizacji oraz związanej z nią i opieką okołoszpitalną kosztów

