Reklama leków jest dozwolona, lecz polski ustawodawca wprowadził specjalne regulacje odnoszące się do tego typu reklam wraz z wyłączeniami.

Reklama

Zabronione jest kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych: wydawanych z przepisu lekarza, zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, umieszczonych na wykazach leków refundowanych.

Pozostałe wyjątki dotyczą: reklam kierowanych do publicznej wiadomości, które zawierają treści, które sugerują, że możliwe jest unikniecie porady lekarskiej, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym, zapewnianie, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane, nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby itp.

Ustawodawca zabrania kierowania reklamy do dzieci.

Reklama

Istnieje rozróżnienie reklam, na te które kierowane są do wiadomości publicznej, oraz na reklamy kierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept.