Niebezpieczna tabletka

Obecnie jest uznany na rynku za lek bezpieczny, może być przyjmowany przez małe dzieci a nawet przez niemowlęta. Okazuje się jednak, iż ten powszechnie stosowany lek, działający przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo – paracetamol, zażywany regularnie przez dłuższy czas może nam zagrażać.

Po wieloletnich obserwacjach naukowych wykazali wśród 161 przypadków objawy przedawkowania paracetamolu. Osoby z przewlekłym przedawkowaniem wymagały przeszczepu wątroby, dializ a nawet podłączenia do respiratora. Co gorsza, wśród tych osób zaobserwowano kilka zgonów, spowodowanych powikłaniami.

Trudności w wykryciu

Jednak okazuje się, że z przedawkowaniem paracetamolu mają problem także lekarze, gdyż obecność paracetamolu w surowicy krwi jest możliwa do wykrycia wyłącznie po jednorazowym przedawkowaniu.

Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca z powodu ogromnej grupy przyjmującej regularnie ten lek. Wiele z tych osób nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo można go przedawkować. Odczuwanie objawów pojawia się dopiero wówczas, gdy ich stan jest na prawdę poważny i dochodzi do groźnych zmian w wątrobie.

