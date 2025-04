Najgroźniejsze działania niepożądane popularnych leków



Nawet najpopularniejsze leki przeciwbólowe nie są pozbawione wad. Najczęściej prowadzą one do uszkodzenia wątroby. Drugim narządem najczęściej uszkadzanym w wyniku stosowania leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych są nerki.

Aspiryna (kwas acetylosalicylowy)

Aspiryna jest jednym z najpopularniejszych leków. Nie powinna być ona zażywana przez dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ może powodować stłuszczenie wątroby ( jest to tzw. choroba Rey’a).

Ze względu na swój mechanizm działania podrażnia błonę śluzową żołądka zwiększając ryzyko wrzodów. Może powodować astmę aspiryno-zależną, a u osób starszych utrudnia leczenie nadciśnienia ze względu na wzajemne oddziaływanie kwasu acetylosalicylowego i leków na nadciśnienie.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż aspiryna może nasilać działanie toksyczne leków z grupy przeciwcukrzycowych i przeciwzakrzepowych.

Ibuprofen, naproxen, ketoprofen



Leki z tej grupy w różnym stopniu mogą być hepatotoksyczne lub wrzodotwórcze.

Metamizol sodu (pyralgina)



Może powodować agranulocytozę – jest to stan spowodowany nagłym spadkiem poziomu neutrofili we krwi. Neutrofile są podstawowymi komórkami obronnymi w organizmie, a spadek ich ilości może doprowadzić do posocznicy i spowodować śmierć. Najgorszy jest brak uchwytnych objawów tej choroby. Gorączka i dreszcze mogą pojawić się nagle. Stan chorego raptownie się pogarsza doprowadzając do wstrząsu septycznego.

Alkohol a leki przeciwbólowe



Leki w różny sposób reagują z alkoholem. Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie paracetamolu u osób nałogowo spożywających alkohol. Dochodzi bowiem do nasilenia toksycznego działania na wątrobę.

Jak bezpiecznie stosować leki przeciwbólowe?



Zalet samoleczenia jest wiele. Wymienić można choćby oszczędność czasu, gdyż dostęp do lekarza, szczególnie specjalisty często jest utrudniony. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z lekami i dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy przestrzegać kilku zasad:

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem przeczytajmy uważnie ulotkę! Zawiera ona zawsze wskazania i przeciwwskazania. Ponadto informuje nas o możliwych interakcjach z przyjmowanymi już przez nas lekami lub pożywieniem i działaniach niepożądanych pojawiających się po zażyciu danego leku .

. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości, co do stosowanego przez nas leku, mamy prawo zgłosić się po poradę do farmaceuty lub jeśli to możliwe naszego lekarza specjalisty.

Nie wolno nam lekceważyć dolegliwości. Ból utrzymujący się dłużej niż przez kilka dni powinien być niezwłocznie skonsultowany z lekarzem.

Leki bez recepty należy z dużą ostrożnością stosować u dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży i karmiących.