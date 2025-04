Nowa ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadziła nową definicję odpowiednika leku refundowanego. Lek taki musi mieć taką samą substancję działającą, dawkę, drogę podania, postać farmaceutyczną, wskazania terapeutyczne, co lek oryginalny, a jego cena nie może przekraczać limitu finansowania oraz ceny leku przepisanego przez lekarza.

Czy farmaceuta musi informować o tańszym odpowiedniku leku?

Zgodnie z art. 44 ustawy refundacyjnej farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia tańszego zamiennika i na żądanie osoby ubezpieczonej musi wydać zamiennik. Problem w tym, że leków spełniających wszystkie wymagania odpowiednika leku refundowanego jest niewiele, często są to leki, które nie są na stanie apteki, a nawet nie są dostępne w hurtowniach. Wprawia to w irytację zarówno aptekarzy, jak i pacjentów.

Na szczęście niektórzy producenci leków, które nie znalazły się na liście leków refundowanych obniżyli ceny swoich preparatów. W ten sposób leki pełnopłatne mogą konkurować z lekami refundowanymi. W niektórych przypadkach cena leku dostępnego ze 100 proc. odpłatnością jest niższa od leku ze zniżką.

Czy tańszy odpowiednik jest tańszy?

Jeśli chodzi o odpowiedniki leków refundowanych, to w niektórych przypadkach różnice w odpłatności pacjenta wynoszą kilkadziesiąt groszy. W takich sytuacjach oczywiste jest, że pacjent będzie chciał wykupić lek, który ma na recepcie. W tym wypadku traci nieco na znaczeniu interpretacja słowa tańszy odpowiednik.

Farmaceuta wydając odpowiednik leku zapisanego przez lekarza musi w komputerowym systemie aptecznym zaznaczyć lek, który wydał pacjentowi, a także lek, który został zamieniony. Dane te są gromadzone, analizowane i na ich podstawie są ustalane nowe listy leków refundowanych publikowane w obwieszczeniach ministra zdrowia. Założenie jest takie, że lek najgorzej rotujący w danym okresie będzie wypadał z listy leków refundowanych, a na jego miejsce będzie pojawiał się nowy preparat, który był dostępny jako pełnopłatny.

Autor: mgr. farm. Kamil Szymczak