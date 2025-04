Zdecydowano o uruchomieniu badania klinicznego o nazwie Cod Liver Oil Study, bazując na wynikach zakrojonego na szeroką skalę norweskiego badania nad wirusem COVID-19, które rozpoczęto tej wiosny. Wstępne dane z prowadzonego od wiosny badania nad COVID-19 o nazwie „Koronastudien” sugerują, że osoby suplementujące tran mogą mieć zmniejszoną podatność na COVID-19, a także zmniejszone ryzyko ciężkich następstw choroby w przypadku zakażenia.

Te ustalenia potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat roli kwasów omega-3 i witaminy D w przebiegu infekcji układu oddechowego i COVID-19. Jednak być może za właściwości ochronne odpowiadają inne czynniki związane z trybem życia osób stosujących suplementację tranem.

- Potrzebne jest właściwie przygotowane, randomizowane badanie, aby dowiedzieć się, czy to tran sam w sobie ma działanie chroniące przed COVID-19

To zagadnienie zostanie teraz dokładnie zbadane w ramach jednego z największych badań klinicznych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Skandynawii.

Badanie rozpocznie się w listopadzie i ma zakończyć się w kwietniu 2021. Celem jest ustalenie, jaki wpływ ma suplementacja tranu na zapobieganie COVID-19 i innym infekcjom wirusowym, jak sezonowa grypa czy zwyczajne przeziębienia. Badanie dotyczące oleju ze świeżej wątroby dorsza (tran) obejmie przynajmniej 70 000 uczestników. Właśnie rozpoczyna się rekrutacja, której skala też jest dużym wyzwaniem dla szpitala.

Badanie będzie prowadzone według rygorystycznych standardów międzynarodowych. Połowa uczestników badania będzie przyjmować dzienną porcję oleju ze świeżej wątroby dorsza (tranu), podczas gdy pozostała połowa uczestników dostanie placebo.

Żadna z osób nie będzie wiedziała, co otrzymuje.

- Mam nadzieję, że uczestnicy będą postrzegać to jako osobisty wkład w wielki, grupowy wysiłek na rzecz walki z COVID-19. Wyniki mogą dać nam wartościowy wgląd w sposób, w jaki możemy chronić się przed zakażeniem COVID-19 , a także innymi infekcjami wirusowymi jak grypa czy przeziębienie

W badaniu klinicznym zostanie wykorzystany olej ze świeżej wątroby dorsza przekazany na cel badawczy przez największego w Skandynawii producenta tranu, Orkla Health. Wsparcie projektu ogranicza się do nieodpłatnego przekazania produktów, a producent tranu nie pełni żadnej innej roli w tym badaniu.

- Gdy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Oslo odezwał się do nas z prośbą o przekazanie tranu do badania uznaliśmy, że jest to nasza szansa na wkład w walkę z pandemią, a także zdobycie nowej wiedzy na temat pozytywnego wpływu suplementacji tranem. Olej ze świeżej wątroby dorsza zawiera zarówno witaminę D jak i nienasycone kwasy omega-3

- mówi Gunnhild Aarstad, dyrektor zarządzająca Działem Badań, Rozwoju i Innowacji Orkla Health.