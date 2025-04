Jeśli nie pamiętasz, jak lekarz radził Ci stosować lek - zażywaj go zgodnie z zaleceniami producenta.Nie zmieniaj sam dawkowania leku.Sprawdzaj nazwy chemiczne napisane małymi literkami pod nazwę na opakowaniu.Leki popijaj wyłącznie przegotowany wodą z kranu, nigdy mineralną - znajdujące się w niej minerały mogą spowodować zaburzenia wchłaniania leku.Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) możesz zażywać popijając je ciepłym mlekiem.Nie rozgryzaj drażetek (w kolorowej otoczce) ani kapsułek (w żelowej osłonce) – są powleczone, aby lekarstwo zaczęło się wchłaniać w jelicie cienkim i oszczędziło żołądek.Nie przyjmuj jednej pigułki za drugą - musi upłynąć trochę czasu, aby tabletka się wchłonęła i zaczęła działać.Miej jeden sprawdzony lek przeciwbólowy, nie wchodzący w interakcje z innymi, które zażywasz.Zachowaj ostrożność biorąc preparaty z witaminami A, D, E, K - skutki ich przedawkowania są groźniejsze od niedoborów.Nigdy nie lecz siebie ani bliskich specyfikami na receptę, które dostałeś od kogoś, kto nie jest lekarzem.Antybiotyki zawsze bierz do końca przepisanej kuracji - przerywając kurację antybiotykową przyczynisz się do rozwoju oporności bakterii na leki.

