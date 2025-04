Witamina K



Leki przeciwzakrzepowe, np. acenokumarol, wchodzą w interakcje z witaminą K, ponieważ zwiększa ona krzepliwość krwi (a więc ma odwrotne działanie niż acenokumarol). Osoby przyjmujące ten lek nie powinny zażywać preparatów zawierających witaminę K ani spożywać produktów bogatych w ten składnik, takich jak brokuły, szpinak, sałata, ponieważ zmniejszają one skuteczność leków rozrzedzających krew.

Witamina C



Witamina C w dawkach 1000 mg dziennie może podnieść poziom estrogenów we krwi. Nie wiąże się to oczywiście z osłabieniem działania środków antykoncepcyjnych, a wręcz przeciwnie – ze wzmacnianiem ich działania. Niestety wzrost poziomu estrogenów nie jest korzystny dla organizmu, ponieważ może spowodować m.in. migrenę, depresję, osłabienie i wypadanie włosów, infekcje pochwy wywołane przez drożdże, wzdęcia.

Doustne środki antykoncepcyjne powodują obniżenie poziomu witaminy C. Dlatego ważne jest przestrzeganie zalecanych dawek dziennych witaminy C podanych na opakowaniu. Dawka ta dla kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną musi być niższa niż 1 g (najlepiej 50-100 mg dziennie). Dawkę dzienną najlepiej rozłożyć i zażywać witaminę np. 3 razy dziennie z posiłkiem.

Witamina E

Witamina E poza właściwościami przeciwutleniającymi zmniejsza krzepliwość krwi. Z tego powodu nie należy jej stosować wraz z lekami hamującymi krzepliwość krwi (acenokumarol), gdyż nasila ona ich działanie i naraża pacjenta na powikłania krwotoczne.

Witaminy z grupy B i kwas foliowy



Barbiturany, np. fenobarbital, powodują zmniejszenie poziomu witaminy B 6 i B 12 we krwi. Uważa się, że może to skutkować podwyższeniem poziomu homocysteiny. Wzrost stężenia homocysteiny jest czynnikiem ryzyka dla chorób układu krążenia (w tym udaru mózgu) oraz może być przyczyną wystąpienia drgawek. Należy więc monitorować poziom witaminy B 6 i B 12 we krwi osób chorych na epilepsję, podczas leczenia barbituranami.

Fenytoina jest lekiem przeciwdrgawkowym i przeciwarytmicznym. Stwierdzono, że stosowanie leków z tej grupy prowadzi do niedoborów kwasu foliowego, a suplementacja kwasu foliowego w ilości 1 mg dziennie może powodować znaczne obniżenie stężenia fenytoiny. Konsekwencją tego jest zmniejszenie skuteczności terapii tym lekiem.

Istotne jest monitorowanie działań niepożądanych, które mogą wystąpić przy jednoczesnym zażywaniu leków z kwasem foliowym. Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę(w dowolnej aptece) o występujących u niego działaniach niepożądanych.

Witamina B 6 może zmniejszać skuteczność działania leków stosowanych w chorobie Parkinsona, takich jak lewodopa. Nie dotyczy to pacjentów leczonych lekiem Sinemet zawierającym lewodopę i carbidopę, która niweluje działanie witaminy B 6 .

Niacyna – witamina PP



Leki stosowane w leczeniu hipercholesterolemii (zwiększony poziom cholesterolu we krwi), np. : Lowastatyna, Prawastatyna, Symwastatyna, Fluwastatyna, wraz z niacyną (witaminą PP) mogą powodować miopatię (osłabienie mięśni). Niektórzy specjaliści uważają, że witamina PP korzystnie wpływa na obniżenie cholesterolu.

Ze względu na sprzeczne dane należy zachować ostrożność w suplementacji witaminy PP (tylko pod nadzorem lekarza) i czujnie obserwować, czy nie pojawiają się działania niepożądane. W przypadku ujawnienia się takich objawów należy poinformować lekarza lub farmaceutę.