Negatywny wpływ na nasz organizm ma popijanie leków, a także picie w czasie leczenia, soku grejpfrutowego. Substancje zawarte w tym soku znacząco hamują aktywność enzymów wątroby, jakimi są cytochromy, szczególnie cytochrom p-450.

Enzymy tej grupy odpowiadają za metabolizm i przystosowanie do usunięcia z organizmu leków bądź ich metabolitów. Lecz jeśli zostaną one zablokowane nastąpi kumulacja przyjmowanego leku prowadząca do przedawkowania a nawet do śmierci!

Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu leków, których stężenie lecznicze jest niewiele niższe od toksycznego, a także leków silnie działających oraz mogących powodować poważne objawy niepożądane.

Oprócz leków przez cytochromy jest rozkładana np. amfetamina, kokaina, heroina, morfina, kodeina, opium, tetrahydrokannabinol.

Tytoń oraz wyciąg z dziurawca indukują wzmożoną aktywność cytochromów i działają wręcz przeciwnie do soku grejpfrutowego.

Autor: ~Aequitas87