Bakteria oporna na niemal wszystkie antybiotyki jest zmutowanym szczepem bakterii Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli. Przywieźli ją do Europy podróżni wracający z Indii. Swoja nieśmiertelność bakteria zawdzięcza genowi o nazwie NDM-1. Jest to skrót od New Delhi Metallo-1. Indyjskie ministerstwo zdrowia uznało nazwę za złośliwą propagandę przeciwko Indiom, które w ostatnim czasie stały się centrum brytyjskiej turystyki medycznej.

Reklama

Przyczyną mutacji bakterii jest zbyt częste stosowanie antybiotyków, nawet na zwykłe przeziębienia. Bakterie uodparniają się na nie a w takiej sytuacji medycyna staje coraz bardziej bezradna. Pierwszą ofiarą zabójczej bakterii był obywatel Belgii pochodzenia pakistańskiego. Doznał w Pakistanie urazu nogi, rana nie chciała się goić ponieważ miał cukrzycę. ana nie chciała się goić, a ponieważ mężczyzna był chory na cukrzycę.

Reklama

Przetransportowano go do Europy, gdzie zmarł mimo zastosowania silnego antybiotyku. Okazało się, że bezpośrednią przyczyną śmierci było zainfekowanie organizmu pacjenta bakterią zawierającą enzymem NDM-1.