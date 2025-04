Czym są leki OTC i suplementy diety?



OTC to skrót od angielskiej nazwy dla leków dostępnych bez recepty (Over The Counter). Przyjmowanie takich leków nie wymaga konsultacji z lekarzem, decyzję o ich stosowaniu podejmuje więc sam pacjent. OTC umożliwiają samoleczenie w powszechnych dolegliwościach, takich jak ból, przeziębienie, grypa czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Suplement diety natomiast to skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji odżywczych mających działanie fizjologiczne lub żywieniowe, najczęściej występujące w postaci kapsułek, tabletek, drażetek, proszków lub płynów. Ma on za zadanie wzbogacić naszą codzienną dietę w składniki, których niewystarczające ilości dostarczamy w przyjmowanych posiłkach.

Różnica dotyczy zatem właściwości obu produktów. Suplement diety nie może posiadać właściwości produktu leczniczego. Chociaż często mogą znajdować się w nim te same substancje czynne, które znajdują siew preparacie OTC, różnić się one będą siłą oddziaływania na organizm człowieka.

Przeczytaj też: Czy stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych OTC jest bezpieczne?

Niedozwolone jest sugerowanie, że suplementy posiadają właściwości leczenia chorób.

Reklama

Podobieństwa…



W przeciwieństwie do tzw. leków Rx (czyli wydawanych na receptę lekarską) zarówno suplementy diety, jak i leki OTC możemy kupić nie tylko w aptece, ale także na stacji benzynowej, w markecie czy za pośrednictwem apteki internetowej.

Każdy z nas może samodzielnie rozróżnić lek OTC od suplementu. Możliwe jest to po odczytaniu cyfr przy kodzie kreskowym.

Na pudełku z lekiem oraz z suplementem diety kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590 (dla preparatów wyprodukowanych w Polsce). Różnica występuje w kolejnych liczbach. W przypadku leku OTC w kodzie pojawiają się cyfry 9990. Natomiast w suplementach diety nie ma tej sekwencji.

Przeczytaj też: Sfałszowane leki zagrażają życiu!

Reklama

Istotne różnice między suplementem a lekiem OTC z punktu widzenia prawa



Wprowadzenie leku na rynek jest o wiele trudniejsze ze względu na rygorystyczne przepisy. Producent musi przedstawić dokumentację ( m.in. badania trwałości zapewniające, że lek przez cały deklarowany okres ważności będzie trwały i spełniać będzie określone wymagania). Lek ponadto podlega kontroli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który zajmuje się jego rejestracją. Dodatkowo jest on kontrolowany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod kątem jakości. Tymczasem producent suplementu diety zobowiązany jest jedynie do poinformowania o wprowadzeniu produktu na rynek i przedstawienia projektu etykiety…Łatwo zatem się domyślić, że w związku z tym nie mamy nigdy do końca pewności co do skuteczności i bezpieczeństwa takiego produktu.