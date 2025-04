fot. Fotolia

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym organizmu pozwalającym na oczyszczenie się dróg oddechowych. Jeśli nie ustępuje przez długi czas, może świadczyć o chorobie. Często ulgę przynoszą syropy – hamują rozwój bakterii, działają przeciwzapalnie i – w zależności od rodzaju kaszlu (suchy czy mokry) – hamują odruch kaszlu lub rozrzedzają wydzielinę i działają wykrztuśnie.

Kaszel suchy czy mokry?



Kaszlowi suchemu najczęściej towarzyszy charakterystyczne „drapanie” w gardle. Na taką dolegliwość zaleca się syrop łagodzący i hamujący nieprzyjemny odruch. Z kolei kaszel mokry wiąże się z gromadzeniem wydzieliny. Lekarstwo zawiera substancje, które ją rozrzedzają i powodują odkrztuszenie.

– Chorzy muszą pamiętać, że syrop będzie skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie podany zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcją na ulotce. Stosując nieodpowiedni lek, nie otrzymamy pożądanego efektu, a co gorsza narazimy się na poważne konsekwencje. Jeżeli przy kaszlu mokrym zażyjemy syrop na kaszel suchy i zatrzymamy odkrztuszanie, to chociaż przestaniemy kaszleć, nie znaczy, że wyzdrowieliśmy. Wręcz odwrotnie. Zastosowanie syropu przeciwkaszlowego spowoduje zahamowanie wydalenia wydzieliny, co doprowadzi do jej zalegania w drogach oddechowych, a to z kolei grozi nasileniem zakażenia i doprowadzeniem nawet do zapalenia płuc – mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Syropy dla dziecka a syropy dla dorosłego



W aptekach można znaleźć syropy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Czym się różnią?

– Ze względu na skład, nie wszystkie syropy są przeznaczone dla najmłodszych. Dzieci różnią się od dorosłych procesami metabolicznymi, szybkością eliminacji i wchłaniania leków. W związku z tym niektóre substancje lecznicze dozwolone są dopiero w odpowiedniej grupie wiekowej. I tak, na przykład kodeinę podajemy powyżej 12. roku życia, ambroksol powyżej 1. roku życia, a acetylocysteinę powyżej 3. roku życia. Równie ostrożnie podajemy syropy zawierające alkohol. Wszystkie leki, w tym syropy, dla dzieci podaje się w odpowiednich dawkach w zależności od wieku i wagi ciała. Podawane dawki są więc w mniejszej dawce niż w preparatach przeznaczonych dla osób dorosłych - mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Syropy dla dzieci najczęściej tworzone są na bazie ziół. Dzięki temu są bezpieczne dla małych pacjentów. Nie można jednak podawać ich bez konsultacji z lekarzem lub bez przeczytania dołączonej ulotki. Informacja o tym w jakim wieku można przyjmować dany lek jest bardzo ważna dla prawidłowego procesu leczenia.

Syrop dla dziecka zostaw dziecku



Z medycznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, żeby osoba dorosła spożywała syrop na kaszel dla dziecka:

– Trzeba jednak pamiętać, że takie lekarstwo nie będzie odpowiednio skuteczne. Leki stosowane u dzieci mają często słabsze działanie, a dawki są dużo mniejsze. W rezultacie, gdy małemu pacjentowi wystarczy na przykład łyżeczka leku, dorosły musiałby zażyć ich kilka lub kilkanaście – mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Ekspert zwraca uwagę, że leczenie kaszlu u dorosłego jest wygodniejsze i skuteczniejsze przy użyciu syropu dla dorosłych: – Po to do leków dołączane są ulotki, żebyśmy wiedzieli kto, w jakim wieku i w jakich dawkach może je spożywać. Dzięki temu zawarte w syropie substancje pomogą w zwalczeniu kaszlu i na pewno nie zaszkodzą.

Źródło: artykuł napisany dla Zdrowie.wieszjak przez specjalistów Demeter.