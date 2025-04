Kawa, herbata i leki - z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego, jednak często te z pozoru niegroźne napoje, w połączeniu z niektórymi lekami, mogą tworzyć wręcz wybuchowe mieszanki.

Każda osoba, która otrzymuje lek, powinna przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Jest to konieczne dlatego, że lekarz jest tylko człowiekiem i nie możemy z góry zakładać, że powie nam o wszystkich cechach leku.

My sami powinniśmy zadbać o skuteczność naszej terapii, ponieważ często zupełnie nieświadomie robimy coś, co z góry skazuje naszą kurację na porażkę, np. popijamy lek kawą, herbatą, sokami i innymi napojami.

Przeczytaj też: Jak leki oddziałują z alkoholem?

Reklama

Kawa, herbata czarna, czerwona, zielona a wchłanianie suplementów



Napoje te zawierają wiele substancji, które wpływają niekorzystnie na wchłanianie leków i składników mineralnych, np. wiążą w przewodzie pokarmowym magnez, wapń i żelazo. Często u osób pijących duże ilości kawy i herbaty występują niedobory tych pierwiastków. Nie powinno się zatem popijać kawą i herbatą nie tylko suplementów zawierających te minerały, ale także bogatych w nie pokarmów.

Osoby, które leczą się na anemię powinny bezwzględnie odstawić te napoje na czas kuracji, ponieważ jedną z przyczyn występowania anemii jest niedobór żelaza, a kawa i herbata wiążąc ten pierwiastek utrudniają jego wchłanianie.

Przeczytaj też: Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a kofeiną?

Kawa i herbata a wchłanianie leków



Garbniki, zawarte w kawie i herbacie, zmniejszają wchłanianie alkaloidów i osłabiają działanie niektórych neuroleptyków.

Związki zawarte w kawie, zwiększając wydzielanie kwasu solnego, zmniejszają pH w żołądku. Działanie to jest niekorzystne szczególnie dla osób cierpiących na nadkwasotę lub chorobę wrzodową, ponieważ powoduje zaostrzenie choroby. Poza tym zmniejsza również skuteczność leków stosowanych w trakcie kuracji tych schorzeń.

Kawa może także modyfikować działanie wielu leków. Niektóre z nich (np. fluorochinolony – chemioterapeutyki) w wyniku interakcji znacznie podnoszą stężenie kofeiny we krwi, co objawia się nerwowością i bezsennością.

Zarówno kawa jak i herbata potęgują natomiast działanie antybiotyków (cyprofloksacyny, penetreksu) i nasilają ich działania niepożądane.

Zimna herbata lub kawa sprzedawana w sklepach w butelkach lub w puszkach ma takie same właściwości jak napoje świeżo parzone. Pamiętaj, że przy zażywaniu niektórych leków musisz zrezygnować również z napojów takiego typu.

Reklama

Soki owocowe i zielona herbata



Soki z owoców, zwłaszcza sok z grejpfrutów i innych cytrusów wykazują silne interakcje z bardzo wieloma lekami. Niekiedy w trakcie kuracji należy całkowicie zrezygnować z picia soku grejpfrutowego, ponieważ zawiera on liczne związki, które hamują metabolizm leków w organizmie. Powoduje to znaczny wzrost stężenia substancji leczniczej we krwi. Podwyższone stężenie leku utrzymuje się przez długi okres czasu, co jest toksyczne dla organizmu i może doprowadzić nie tylko do nasilenia działań niepożądanych leku, ale także do zatrucia.

Podobne działanie do soku z grejpfrutów ma wiele innych soków zawierających flawonoidy (zwłaszcza soki cytrusowe) oraz zielona herbata.

Aby mieć pewność, że odpowiednio zażywamy lek zawsze powinniśmy popijać go czystą, przegotowaną wodą (nie mineralną!) i zachowywać dwu godzinne odstępy czasowe pomiędzy zażytym lekiem a piciem kawy, herbaty i soków.