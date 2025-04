W okresie ciąży organizm kobiety podlega wielu zmianom, co często jest przyczyną różnorodnych dolegliwości. Pomimo że w aptekach dostępnych jest wiele leków bez recepty, które mogłyby przynieść ulgę, kobieta w ciąży nie powinna ich stosować. O zastosowaniu leku zawsze powinien decydować lekarz lub farmaceuta.

Nudności i wymioty



Najczęściej pojawiającymi się w ciąży dolegliwościami są nudności i wymioty. Jeżeli są one bardzo intensywne, mogą doprowadzić nawet do znacznej utraty wagi lub odwodnienia. W walce z tymi objawami pomocne może okazać się spożywanie pokarmów lekkostrawnych, szczególnie lekkiego śniadania oraz unikanie potraw i zapachów, które wzmagają nudności. Nie należy stosować żadnych środków przeciwwymiotnych. Jeżeli dolegliwości są zbyt uciążliwe należy skonsultować się z lekarzem, który rozważy konieczność zastosowania preparatu leczniczego.

Zgaga



Powiększająca się macica uciska na żołądek i powstaje zgaga. Aby jej uniknąć przyszła mama powinna jeść produkty lekkostrawne. Posiłki powinny być częste, ale małe objętościowo (takie postępowanie ułatwia trawienie oraz zmniejsza zaleganie treści pokarmowej w żołądku). Zastosowanie leków przeciw zgadze powinno być skonsultowane z lekarzem. Można zrobić napar z mięty, ułatwi to trawienie i zmniejszy nieprzyjemne uczucia.

Zaparcia



Przykrą i niestety bardzo częstą, dolegliwością podczas ciąży są zaparcia. Aby im zapobiec należy spożywać potrawy lekkostrawne oraz produkty z dużą zawartością błonnika, na przykład chleb pełnoziarnisty, płatki zbożowe, warzywa i owoce. Aby pozbyć się zaparć w ciąży trzeba starać się być aktywną fizycznie. Każdego dnia spacerować i wykonywać proste ćwiczenia.

Dieta powinna być urozmaicona oraz bogata w błonnik rozpuszczalny. Nie należy jeść czekolady i jagód – bo działają zapierająco. Nie można jeść tylko pełnoziarniste produkty, bo zaczną się wzdęcia – kolejny problem kobiet w ciąży.

Należy podkreślić, iż warunkiem koniecznym do uzyskania efektu przeczyszczającego przy pomocy pokarmów wysokobłonnikowych jest równoległe przyjmowanie dużej ilości płynów.

Można spróbować suszone śliwki, które również mogą być pomocne przy zaparciach, ponieważ zawierają dużą ilość błonnika. Przed użyciem należy je namoczyć i usunąć pestki. Suszone śliwki mają także działanie polepszające trawienie.

Pod żadnym pozorem nie można stosować popularnych leków na zaparcia – mogą one spowodować nawet poronienie. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem, który wybierze lek przeczyszczający, bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Choroby dróg moczowych



Częste oddawanie moczu to jeden z podstawowych objawów ciąży. Problem pojawia się w momencie, kiedy oddawanie moczu staje się bolesne – wtedy może to oznaczać infekcję dróg moczowych.

Aby zapobiegać chorobom dróg moczowych należy, przede wszystkim, dbać o utrzymywanie higieny intymnej, przyjmować duże ilości płynów i często oddawać mocz (strumień moczu oczyszcza cewkę moczową z bakterii, które ewentualnie mogą się tam znaleźć). W preparatach witaminowych dla kobiet w ciąży często jest zawarty wyciąg z żurawiny. Zakwasza on mocz (niskie pH moczu nie sprzyja rozwojowi bakterii, ponieważ namnażają się one w zasadowym pH) i działa lekko moczopędnie.

W razie potrzeby leczenia farmakologicznego, zawsze skonsultuj się z lekarzem.