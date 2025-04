Doskonały przed wyjazdami i w wakacyjnej apteczce, by pomóc ochronić przewód pokarmowy przed przykrymi skutkami zmiany diety, flory bakteryjnej lub zatruciami pokarmowymi. A także by pomagać wzmacniać system odpornościowy i przeciwdziałać alergiom.

Duo-Lactil - pierwszy synbiotyk (probiotyk + prebiotyk) 4.generacji z opatentowaną technologią podwójnej ochrony bakterii Duolac.

Duo-Lactil zawiera 1 mld pięciu wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) oraz prebiotyk, dzięki którym działa wspomagająco:

na usprawnienie funkcjonowania przewodu pokarmowego,

w utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit,

w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

W organizmie człowieka znajduje się 10 razy więcej drobnoustrojów niż komórek organizmu. Mikroflora to 100 bilionów i 500 gatunków bakterii probiotycznych. Aż 50% bakterii probiotycznych jest w jelicie grubym.

Technologia Duolac to unikalna formuła ochrony bakterii dwiema powłokami (białkową i polisacharydowo-hydrokoloidową), które zabezpieczają je przed niszczącym działaniem kwasów i enzymów trawiennych przewodu pokarmowego. Dzięki temu bakterie Duo-Lactil otoczone osłonką trafiają do jelita grubego bez uszkodzeń i zapewniają efektywniejsze działanie.

Duo-Lactil dostępny jest w kapsułkach dla dorosłych oraz w saszetkach dla dzieci i nie wymaga przechowywania w lodówce.

Duo-Lactil - pierwszy w Polsce synbiotyk 4.generacji – co to oznacza?

Podwójna otoczka, dzięki której do jelita grubego dociera 1 mld bakterii probiotycznych

5 wyselekcjonowanych szczepów bakterii + prebiotyk (FOS)

Brak konieczności przechowywania w lodówce

Dwie formy: kapsułki (dla dorosłych) i saszetki (forma przyjazna dzieciom)

Podwójna osłona to opatentowana technologia Duolac, która gwarantuje, że do miejsca działania w jelicie grubym dociera miliard dobroczynnych bakterii zawartych w każdej kapsułce lub saszetce Duo-Lactilu. W ten sposób preparat pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną m.in. podczas antybiotykoterapii, a także wspomaga naturalną odporność. Warto zaznaczyć również, że w odróżnieniu od wielu preparatów probiotycznych starszych generacji, Duolactil nie musi być przechowywany w lodówce. Dostępny jest w wersji dla dorosłych, w łatwych do połknięcia kapsułkach oraz w wersji dla dzieci w saszetkach, których zawartość można rozpuścić w wodzie lub ulubionym jogurcie czy napoju.

Duo-Lactil, suplement diety

