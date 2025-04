Brodawki? Już nie! Jest Duofilm! To preparat na brodawki (potocznie zwane kurzajkami). Brodawki są wywoływane przez wirusy. Wyglądem przypominają zrogowaciałe grudki, umieszczone na powierzchni skóry. Uwaga! Są zakaźne.

Bezpieczną metodą usuwania brodawek jest stosowanie środków keratolitycznych, takich jak Duofilm (połączenie kwasu salicylowego i kwasu mlekowego). Kwas salicylowy działa złuszczająco, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, a kwas mlekowy niszczy zmienioną tkankę brodawek i hamuje nadmierne rogowacenie naskórka.

Duofilm dostępny jest w postaci płynu, który nakłada się pędzelkiem na zmiany. Zawiera niezwykle skuteczne połączenie substancji keratolitycznych, dzięki czemu skutecznie usuwa brodawki.

Duofilm to preparat bezpieczny!

Mogą go stosować:

- Dzieci powyżej 2 roku życia

- Kobiety w ciąży

- Matki karmiące

Reklama

Wygodny w stosowaniu!

- Tylko 1 raz dziennie – wieczorem (6-12 tygodni)

- Praktyczny aplikator

Skuteczny!

- jako jedyny z produktów zawierających kwas salicylowy ma odpowiednie stężenie (mamy tu połączenie dwóch substancji złuszczających o sumarycznym stężeniu 33,4%)

Bezbolesny!

Przy prawidłowym stosowaniu 15 ml – największa pojemność wśród produktów przeciwko brodawkom

Najtańszy przy przeliczeniu na ml

Sugerowana cena detaliczna (płyn 15 ml) – ok. 20 zł. Dostępny tylko w aptekach.

Reklama

Duofilm zawiera:

66.4% kolodium sprężyste

16.7% kwas salicylowy

16.7% kwas mlekowy

Kwas mlekowy – hamuje nadmierne rogowacenie

Kwas salicylowy – ma działanie keratolityczne, zmiękczające, rozpulchnia i złuszcza naskórek

Kolodium sprężyste – tworzy film, nawilża tkankę, zapewnia lepszą penetrację składników aktywnych.