Skąd czerpać informacje?

Każde opakowanie leku zawiera ulotkę informacyjną, w której rozpisane są działania niepożądane zgłoszone podczas procesu wprowadzania leku na rynek oraz po jego wprowadzeniu - przez stosujących go pacjentów. Dane te gromadzone są skrupulatnie i opracowywane statystycznie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku warto więc zajrzeć do ulotki, by wiedzieć czego w najgorszym wypadku się spodziewać. Szybka reakcja to szybka pomoc, a szybka pomoc to szybkie odstawienie leku i powrót do zdrowia.

Pamiętaj - nie bój się szukać informacji. Czytaj ulotki i rozmawiaj z lekarzem o ewentualnych skutkach ubocznych tak, by uniknąć nieprzyjemnych czy wręcz zagrażających życiu ich następstw.

Przyczyny działań niepożądanych

Główną przyczyną działań niepożądanych leków jest błąd w ich dawkowaniu, a najczęściej ich przedawkowanie. Dlatego tak ważna jest dokładna kontrola i systematyczne przyjmowanie przepisanych przez lekarza tabletek. U seniora przyjmującego wiele różnych preparatów szczególnie łatwo o taką pomyłkę, a przez to o przedawkowanie.

Zwalniająca maszyna

Starsze ciało powoli się „zużywa”, a poza oczywistymi i widocznymi z zewnątrz oznakami jak zmarszczki, pojawiają się ukryte i groźniejsze. Słabiej działają nerki i wątroba, co zdecydowanie wpływa na pogorszenie metabolizmu leków. Nie trudno tu więc o nagromadzenie się preparatu w organizmie, które działa tak samo jak przedawkowanie. Liczne schorzenia występujące w wieku starszym i zróżnicowanie terapii stosowanych z ich powodów mogą powodować powikłania czasem trudne do przewidzenia.

Problem - reakcja

Najważniejsze, by rozpoznać stany zagrożenia życia, które mogą pojawić się w wyniku stosowania leków. Bardzo niebezpieczne są zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia zachowania, drgawki, paraliż), krwionośnego (ból w klatce piersiowej, obrzęki), oddechowego (duszność, uporczywy kaszel). Alergie - od pokrzywki przez śmiercionośny skurcz krtani wymagają natychmiastowego rozpoznania i leczenia. Wystąpienie niegroźnych, choć przykrych skutków ubocznych, jak ból, częste korzystanie z toalety, senność powinno być skonsultowane lekarzem w celu ewentualnej zmiany leczenia.

