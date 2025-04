Ellen® to probiotyk w tamponie, który zawiera specjalną kompozycję kultur bakterii kwasu mlekowego Lacto Naturel (LN®). W jej skład wchodzą opatentowane szczepy bakterii probiotycznych, które są naturalną częścią flory bakteryjnej kobiet (Lactobacillus gasseri LN40, Lactobacillus fermentum LN99 i Lactobacillus rhamnosus LN113). Ich skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi.

Dzięki nowej formie probiotyku umieszczonego w tamponie możemy dbać o równowagę intymną także podczas menstruacji. Jednocześnie stosowanie ellen® daje możliwość aktywnego funkcjonowania, np. pływania, ćwiczenia, podróżowania.

Probiotyk w formie tamponu działa szybko i bezpośrednio w miejscu docelowym (w przeciwieństwie do probiotyków doustnych). Dodatkowo bakterie zawarte w preparatach doustnych kolonizują pochwę tylko do pierwszej menstruacji i w czasie jej trwania zanikają. Co ważne, czas kolonizacji to nawet 20 dni ze względu na konieczność przejścia bakterii przez układ pokarmowy do pochwy.

Probiotyki dopochwowe ograniczają aktywność lub zmuszają do noszenia wkładek higienicznych ze względu na wyciekanie pozostałości preparatów. Stosowanie ellen® zapewnia komfort i higienę podczas menstruacji, a co za tym idzie, pozwala na realizację swoich planów i aktywność fizyczną.

Probiotyk w tamponie? Jak to działa?

Bakterie probiotyczne znajdujące się w tamponach ellen® są chronione przez substancję przenoszącą i uwalniane jedynie po wprowadzeniu do pochwy i osiągnięciu temperatury ciała.

Kiedy tampon osiąga temperaturę ciała po wprowadzeniu go do pochwy, substancja przenosząca rozpuszcza się, uwalniając bakterie probiotyczne.

Po ok. 90 min. bakterie Lacto Naturel® przedostają się z wnętrza tamponu do błony śluzowej pochwy, następnie kolonizują ją, co wspomaga naturalną florę bakteryjną kobiety.

Rodzaje tamponów

Probiotyk w tamponie ellen® dostępny jest w trzech rozmiarach. Każdy zawiera tę samą ilość bakterii probiotycznych LN®, dzięki czemu bez względu na stosowany rozmiar tamponu, równowaga intymna jest pod stałą ochroną.

Ellen® Mini (14 tamponów): przeznaczone do stosowania podczas dni, w których krwawienie jest słabsze oraz dla kobiet stosujących tampony po raz pierwszy. Sugerowana cena detaliczna: 36 zł

Ellen® Normal (12 tamponów): przeznaczone do stosowania podczas słabszego i średnio obfitego krwawienia. Sugerowana cena detaliczna: 34 zł

Ellen® Super (8 tamponów): przeznaczone do stosowania podczas średnio obfitego i obfitego krwawienia. Sugerowana cena detaliczna: 32 zł