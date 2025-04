Gdy cię męczą wzdęcia

Nieprzyjemne uczucie wzdęcia, dokuczliwe skurcze jelit, bolesne kolki, a także inne kłopotliwe objawy to znak, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego.

Takie niepożądane dolegliwości to efekt nagromadzenia się w jelitach dużej ilości gazów, spowodowanych nieprawidłowym przebiegiem procesu trawiennego. Są one nie tylko uciążliwe, ale i często trudne do zwalczenia. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają skutecznie sobie z nimi radzić.

Proces trawienny a wzdęcia

Proces trawienny rozpoczyna się już w jamie ustnej. Pokarm wymieszany ze śliną zostaje przetransportowany do żołądka, gdzie następuje jego trawienie i przetwarzanie, a następnie do jelita cienkiego gdzie wchłaniane są niezbędne dla naszego organizmu substancje. Natomiast niestrawione resztki pokarmu trafiają do jelita grubego skąd są wydalane na zewnątrz. Aby proces trawienny przebiegał prawidłowo konieczny jest sprawny transport pokarmu. Jeśli przesuwa się on za szybko, nie jest dokładnie trawiony, czego efektem są biegunki oraz bolesne skurcze jelit. Jeżeli natomiast tempo jest za wolne, mamy do czynienia z procesem fermentacji, który sprawia, że w jelicie wytwarzane są rozdymające gazy. Te z kolei powodują bolesne wzdęcia i zaparcia.

Inną przyczyną gromadzenia się gazów jelitowych może być połykanie nadmiaru powietrza kiedy za szybko jemy, pijemy (przede wszystkim napoje gazowane) lub rozmawiamy w czasie posiłku. Nagromadzone powietrze obciąża żołądek i mimo, że wydalane jest na zewnątrz w formie odbijania, to pewna część trafia do jelit.

Wzdęcia połączone z zaparciami lub biegunkami często towarzyszą dużym stresom i napięciom psychicznym. Nieprzyjemne uczucie przepełnienia w przewodzie pokarmowym odczuwa też wiele kobiet krótko przed miesiączką.

Wspomagajmy zatem nasz organizm naturalnymi i bezpiecznymi preparatami roślinnymi, które swoje cenne właściwości czerpią z natury, a działanie zawartych w nich ziół wspiera długa tradycja stosowania. Wówczas będziemy mogli cieszyć się każdym kęsem, lekkością i dobrym samopoczuciem a przykre dolegliwości takie jak wzdęcia, dokuczliwe skurcze jelit, bolesne kolki pozostaną tylko odległym wspomnieniem.