Preparatem, który zawiera ekstrakt z liści Ginkgo biloba, wzbogacony o wysoką zawartość magnezu, jest GinkoPrim®.

Reklama

Dzięki odpowiednio dobranym składnikom wspiera m.in. funkcje poznawcze oraz układ sercowo-naczyniowy.



Działanie poszczególnych składników preparatu GinkoPrim®:



Ginkgo biloba – inaczej miłorząb dwuklapowy lub japoński. Jego liście zawierają substancje aktywne - flawonoidy i terpeny – które, wzajemnie intensyfikując swoje działanie, wykazują wszechstronny, dobroczynny wpływ na organizm. Wyciąg z miłorzębu usprawnia krążenie obwodowe oraz zwiększa elastyczność krwinek, dzięki czemu mogą one sprawniej przepływać przez zwężone naczynia krwionośne i transportować tlen do wszystkich najważniejszych narządów: mózgu, serca

czy kończyn.



Magnez – to pierwiastek o tak szerokim działaniu, że bywa nazywany pierwiastkiem życia. Posiada działanie rozluźniające mięśnie, uspokajające organizm w sytuacjach stresu,

a także przywracające równowagę emocjonalną. Korzystnie wpływa na zdolności poznawcze

oraz funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym wspomaga opóźnianie procesów starzenia.

Składniki zawarte w preparacie GinkoPrim®:

- wspierają krążenie obwodowe;

- wpływają korzystnie na czynności układu sercowo-naczyniowego;

- pomagają utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze, w tym procesy pamięciowe, oraz dobre samopoczucie psychiczne;

- usprawniają funkcjonowanie układu nerwowego oraz możliwości mentalne;

- podnoszą odporność na sytuacje stresowe;

- wspomagają opóźnianie procesów starzenia.

Suplement diety GinkoPrim® polecany jest osobom starszym, a także osobom aktywnym psychofizycznie (studentom, sportowcom, ludziom wykonującym ciężką pracę fizyczną

czy narażonym na długotrwały stres) w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu

i pracy mózgu.

Skład:

- Ginkgo biloba (zaw.: 24% ginkgoflawonoglikozydów, 6% terpenolaktonów) - 40,0 mg

- Magnez - 150,0 mg

Reklama

Sposób użycia: 1 tabletka dziennie

Opakowanie: 60 tabletek

Cena: ok. 29 zł