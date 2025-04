Jagoda licyjska łagodzi schorzenia wątroby, oczyszczając ją z toksyn, dzięki zawartości zeaksantyny wpływa korzystnie na ostrość widzenia, chroni siatkówkę oka wraz z plamką żółtą, poprawia potencję i zwiększa witalność, wzmacnia organizm i stymuluje do działania układ odpornościowy, opóźnia procesy starzenia, chroniąc przed wolnymi rodnikami.

Siła jej działania opiera się na dobrze zbadanych związkach o potwierdzonym korzystnym działaniu, czyli antyoksydantach, polisacharydach, witaminach, karotenoidach i innych związkach występujących w jagodowym owocu w ogromnych dawkach. Bogactwo składników może przyprawić o zawrót głowy, czyniąc z Goji owoc o ogromnej wartości odżywczej, ale skupić się warto na tych najważniejszych.

Szczególnie istotne wydają się polisacharydy, które wspomagają działanie układu odpornościowego. Badania wykazały, że mają one działanie stymulujące nasz układ immunologiczny – zwiększają poziom immunoglobin A (Ig A), protein immunologicznych, których poziom obniża się w nas, niestety, razem z wiekiem.

Podobne działają antyoksydanty chroniące nas przed wolnymi rodnikami, który sprawia, że szybciej zaczynają w naszym organizmie postępować procesy starzenia się. Antyoksydant, w który szczególnie bogata jest jagoda licyjska, to witamina C – według szacunków ten owoc można uznać za trzecie pod względem zawartości naturalne źródło tej witaminy.

Karotenoidy – uznawane za niezwykle przydatne, kiedy chcemy zadbać o nasze oczy – również znajdziemy w jagodzie licyjskiej w dawkach iście imponujących. Beta-karotenu jest tu nawet więcej niż w marchwi, uznawanej tradycyjnie za najlepsze źródło tego zbawiennego dla naszych oczu związku. Poza tym na liście składników, które naukowcy znaleźli w pomarańczowej jagodzie, znajduje się również inny karotenoid, zeaksantyna, która wzmacnia wzrok, chroniąc przed AMD – zwyrodnieniem plamki żółtej związanym

z wiekiem. Działa ona niczym naturalny filtr chroniący oko przed niekorzystnym działaniem nadmiaru promieniowania UV i chroni wzrok przed tzw. wysokoenergetycznym niebieskim światłem, powodującym obumieranie komórek oczu. Jako silny antyoksydant – chroni fotoreceptory siatkówki przed procesami oksydacyjnymi, które przyspieszają procesy starzenia się tkanek.

Zeaksantyna odpowiada również za inne działanie przypisywane jagodom licyjskim przez medyków sprzed dwóch tysięcy lat – ma zdolność odtruwania wątroby, nawet jeżeli zatrucie powstało w wyniku działania chemikaliów.

Inne związki, które odgrywają w funkcjonowaniu naszego organizmu ważną rolę, a które odnaleźć można na liście składników naszej egzotycznej jagody, to aminokwasy (izoleucyna, typtofan), cynk, żelazo (składnik hemoglobiny odpowiedzialnej za prawidłowy transport tlenu we krwi), miedź, wapń (odpowiada za kurczliwość mięśni i krzepnięcie krwi, buduje kości), german, selen (chroni przed działaniem wolnych rodników, odpowiada za właściwą jakość męskiego nasienia), fosfor, witaminy: B1, B2, B6 oraz E i – wspomniana już –witamina C, a także niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i fitosterole obniżające poziom tzw. złego cholesterolu.



Opakowanie preparatu Goji Jagoda licyjska zawierające 60 kapsułek kosztuje w aptece ok. 27 zł.