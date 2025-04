W wakacje chcemy oderwać się od codziennych problemów i odreagować cały stres związany z życiem zawodowym i nie tylko. Jesteśmy bardziej otwarci na nowe propozycje i eksperymenty – także te tylko we dwoje.



Latem zwiększa się nasza aktywność. Ilość energii jaką jesteśmy naładowani skutecznie motywuje do wyjścia z domu. Wakacyjne wyjazdy, plaża, woda, spotkania ze znajomymi, wypady na ważne lub mniej ważne wydarzenia kulturalne czy wieczorne grillowanie – możliwości jest wiele. Taki gorący klimat sprzyja również związkom oraz nawiązaniu nowych bliższych znajomości.

W upalne dni poziom feromonów wydzielanych przez nasze ciało wzrasta. Stajemy się bardziej atrakcyjni przez co przyciągamy do siebie płeć przeciwną. Z większą chęcią sięgamy też po środki, które wzmocnią nasze doznania seksualne. I tu zdecydowanie wygrywają żele intymne, które wedle indywidualnych potrzeb i preferencji mogą rozgrzać, schłodzić czy intensywnie nawilżyć. Ich wybór jest tak duży, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wysokie temperatury niestety sprzyjają także podrażnieniom miejsc intymnych. Zwykle są to swędzenie, pieczenie, suchość czy zaczerwienia. Objawy te, mogą zmniejszyć zapał do eksperymentowania podczas wspólnych letnich igraszek, dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w naturalne środki w postaci np. intymnego żelu nawilżającego Unimil Crystal-Naturalna Ochrona. Zawiera on naturalne składniki, neutralne pH i nie posiada konserwantów, przez co zmniejsza ryzyko podrażnień i alergii. Do tego silnie nawilża co jeszcze zwiększa poczucie komfortu podczas stosunku. Żel jest dostępny w poręcznej plastikowej buteleczce z dozownikiem, którą warto mieć przy sobie… tak na wszelki wypadek ;)

Cieszmy się więc słońcem i czerpmy maksymalną przyjemność z wakacji. To przecież doskonały czas na naładowanie baterii… do następnego lata.