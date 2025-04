Gdy gwałtownie zagorączkujemy szybko sięgamy po leki przeciwgorączkowe, aby „zbić temperaturę”, szybko poczuć się lepiej i wrócić do codziennych obowiązków. Rzadko zastanawiamy się nad tym, iż gorączka jest objawem toczącej się choroby. Nie wolno jej ignorować, gdyż może być ona objawem poważniejszej choroby i być jedynym objawem, który udało się zaobserwować.

Co to jest gorączka?

Gorączka jest sygnałem ostrzegawczym od organizmu. W zależności od przyczyn choroby, gorączce mogą towarzyszyć różne objawy. W przeziębieniu gorączce towarzyszą kaszel i katar, natomiast w przypadku zachorowania na grypę występuje kaszel, katar, ból mięśni i głowy. W zapaleniu ucha środkowego oprócz gorączki występuje również ból ucha. Wzrost temperatury ciała towarzyszy też zaburzeniom żołądkowo-jelitowym, zapaleniu pęcherza moczowego, chorobom reumatoidalnym i innym.

Gorączką nazywamy ciepłotę ciała:



• powyżej 37,2°C mierzona w dole pachowym,

• powyżej 37,8°C mierzona w ustach,

• powyżej 38°C mierzona w odbytnicy (wygodny, szybki i najdokładniejszy pomiar u niemowląt).

Gorączka leczy!

Gorączka jest naturalną obronną reakcją organizmu, bowiem skraca ona czas trwania choroby i łagodzi jej objawy. Istnieją dowody, że podwyższona temperatura ciała powoduje zahamowanie rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych oraz wirusów. Wielu specjalistów uważa, że umiarkowany wzrost temperatury ciała pobudza układ odpornościowy człowieka do obrony. Tak więc gorączka jest najlepszym lekiem przeciwwirusowym. A przecież właśnie przeziębieniowe infekcje wirusowe są najczęstszą przyczyną podwyższonej temperatury.

Poza tym gorączka pomaga szybciej przedostać się lekom i komórkom obronnym do miejsca infekcji, ponieważ zwiększa ukrwienie tkanek. Dlatego gorączki mieszczącej się w przedziale od 37,1°C do 38°C (mierzonej pod pachą), nie należy leczyć farmakologicznie. Wystarczy podawać duże ilości płynów, napary ziołowe o działaniu napotnym i bakteriobójczym.

Kiedy należy zwrócić się do lekarza?

Niezwłocznie trzeba zwrócić się o pomoc lekarza w sytuacjach, gdy:

• Gorączka utrzymuje się powyżej 48 godzin

• Temperatura ciała jest wyższa niż 40°C i nie spada po zastosowaniu leku

• Gorączce nie towarzyszą inne objawy, jak np. katar, kaszel lub ból gardła czy ucha

• Gorączka wystąpiła u dziecka w wieku do 3. miesiąca życia

• Wystąpiły drgawki gorączkowe

• Zaobserwowałeś purpurowa wysypkę na skórze

• Wystąpiła sztywność karku

• Występują dodatkowo trudności z oddychaniem, bóle żołądka, trudności w oddawaniu moczu

• Którykolwiek z symptomów utrzymuje się, pogarsza lub występują nowe.

