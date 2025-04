Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Poza działaniem przeciwbólowym lek powinien także zwalczać przyczynę bólu i gorączki – stan zapalny np. w przebiegu infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Jak podkreśla pediatra, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska - W przypadku dzieci niezwykle ważna jest skuteczność, ale także bezpieczeństwo stosowanego leku. U dzieci gorączka i ból zwykle związane są z obecnością stanu zapalnego.Należy zwrócić szczególną uwagę, że lek poza działaniem przeciwbólowym powinien także neutralizować przyczynę bólu i gorączki – stan zapalny wywołany np. infekcją bakteryjną lub wirusową. Leki z ibuprofenem należą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Usuwają stan zapalny, który jest najczęstszą przyczyną bólu i gorączki u dziecka. Paracetamol natomiast eliminuje ból i obniża gorączkę, ale nie posiada działania przeciwzapalnego, tzn. że może nie usunąć przyczyny gorączki, a jedynie obniżyć ją . - Rekomenduje się, aby ze względu na działanie przeciwzapalne ibuprofenu stosować go jako pierwszy lek w leczeniu gorączki, a dopiero potem rozważać włączenie do terapii paracetamolu. – dodaje prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska.

Jak wskazują wyniki ostatniego badania (GFK Polonia, kwiecień 2013), aż 65 % przebadanych matek wskazało gorączkę u dzieci, jako najczęstszy skutek stanu zapalnego. I choć na rynku OTC liczą się głównie 3 substancje przeciwbólowe –ibuprofen, paracetamol i kwas acetylosalicylowy , to tylko 5% badanych matek wskazało je w lekach. Znajomością dwóch substancji wykazało się 45% matek dzieci w wieku 0-12 lat. Badania były punktem wyjścia do rozpoczęcia kampanii edukacyjnej „Wiedza nie boli”.

Reklama

Zdążyć z czasem

Bardzo ważną rolę w przypadku gorączki u dziecka odgrywa czas działania leku. Paracetamol zaczyna działać po 30 min. i dla podtrzymania efektu przeciwgorączkowego należy podawać go co 4-6 godzin. Natomiast ibuprofen w postaci 4% zawiesiny zaczyna obniżać gorączkę już po 15 minutach od podania i działa do 8 godzin. W badaniach zaobserwowano, że w pierwszych 4 godzinach leczenia ibuprofen zmniejsza gorączkę u dziecka szybciej i na dłużej niż paracetamol.

Polecamy: Gorączka – kiedy powinna nas zaniepokoić?

Należy zwrócić szczególną uwagę na dzienną ilość zażywanych leków przeciwbólowych. Ze względu na czas działania substancji czynnych, ibuprofen powinno podawać się maksymalnie 3 razy na dobę (nie więcej niż 6 tabletek po 200 mg/dobę) natomiast paracetamol maksymalnie 4 razy na dobę (nie więcej niż 8 tabletek po 500 mg/dobę).

Polecamy: Gorączka u dzieci i niemowląt

Reklama

Ibuprofen i paracetamol – podobieństwa i różnice

Nie zaobserwowano istotnych różnic w częstotliwości występujących efektów ubocznych, a poziom bezpieczeństwa w przypadku samodzielnego stosowania leków z paracetamolem bądź ibuprofenem jest zbliżony. W sytuacji podawania leków dzieciom szczególną uwagę należy zwrócić na m.in.:

Astmę dziecka - jak pokazują badania, ryzyko wizyt ambulatoryjnych z powodu wystąpienia objawów astmy na skutek zażywania leków z ibuprofenem jest niższe niż w przypadku stosowania paracetamolu. Stwierdzono, że ibuprofen w porównaniu do paracetamolu nie zwiększa ryzyka wystąpienia ostrego skurczu oskrzeli u dzieci z astmą (z wyjątkiem dzieci z nadwrażliwością na aspirynę) . Co więcej, część badaczy sugeruje, że ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne (astma jest chorobą zapalną), ibuprofen może stanowić pewną ochronę w przypadku wystąpienia ostrej choroby z gorączką.

Choroby układu pokarmowego i wątroby - w sytuacji kiedy dziecko cierpi na jakiekolwiek choroby układu pokarmowego, przed podaniem leku bądź z ibuprofenem bądź z paracetamolem, należy skontaktować się z lekarzem. Przy tego typu dolegliwościach stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko np. uszkodzenia błony śluzowej żołądka dziecka. Działanie paracetamolu nie powoduje zwiększenia ryzyka podrażnienie żołądka.

Również kiedy u dziecka występują zaburzenia pracy wątroby, przed podaniem jakiegokolwiek leku należy skontaktować się z lekarzem. Podanie paracetamolu jak i ibuprofenu może nieść ze sobą ryzyko działań niepożądanych, jednak jest ono mniejsze w przypadku ibuprofenu. Udowodniono, że przy krótkotrwałym stosowaniu, zgodnym z zaleceniami lekarza, ibuprofen jest bezpieczny dla wątroby. W przypadku stosowania paracetamolu u osób z upośledzoną czynnością wątroby może dochodzić do niewłaściwego metabolizmu paracetamolu i niepożądanych działań toksycznych.

Uczulenia - przed podaniem dziecku leku przeciwgorączkowego należy upewnić się, czy nie jest ono uczulone na daną substancję (preparat) i czy w przeszłości nie występowały nagłe reakcje po przyjęciu leku. Prawdą jest, że każdy lek – także leki przeciwgorączkowe – może wywołać stan alergiczny. W przypadku paracetamolu i ibuprofenu najczęściej obserwowanymi odczynami alergicznymi są wysypki, świąd, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne. Natomiast bardzo rzadko obserwuje się niebezpieczne dla życia odczyny alergiczne takie jak np. toksyczna nekroliza naskórka.

Polecamy: Jak mierzyć temperaturę ciała u dziecka?

Materiał przygotowany na zlecenie marki Nurofen na potrzeby kampanii edukacyjnej „Wiedza nie boli”. Głównym celem programu jest poprawa stanu wiedzy Polaków o lekach przeciwbólowych, a przez to, poprawa jakości ich używania rozumianej poprzez m.in. znajomość trzech najpopularniejszych substancji czynnych - paracetamolu, ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego i mechanizmów ich działania (ośrodkowy, obwodowy, przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy).

Źródło: Materiały prasowe Multi Communications/ (dr)

Zobacz także: W jaki sposób oblicza się dawkę leku dla dziecka?