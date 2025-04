Dzisiejsze czasy charakteryzują się zawrotnym tempem życia. Ciągły pospiech, niedosypianie, natłok obowiązków, sprawiają, że jesteśmy wyczerpani nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście odpoczynek i wyciszenie, jednak nie zawsze możemy sobie na to pozwolić.

Co zrobić, jeśli na prawidłowy odpoczynek brakuje nam czasu? Jak zwiększyć aktywność organizmu, aby mu nie zaszkodzić? Jednym z najbardziej efektywnych sposobów jest zastosowanie guarany.

Pochodzenie guarany



Paullinia cupana, czyli cierniopląt guarana jest pnączem występującym w Ameryce Południowej, w dorzeczu Amazonki. Odkryta została przez niemieckiego botanika C.F.Paullini, od jego nazwiska pochodzi nazwa łacińska tej rośliny. Nazwa guarana natomiast pochodzi od plemienia Guarani. Ludność tubylcza od dawna korzysta z dobroczynnych właściwości tej rośliny nazywając ją „darem od Boga”.

Nasiona guarany



Roślina ta ma białe kwiaty i jaskrawe, czerwone owoce, które kryją to, co w niej najcenniejsze, czyli czarne nasiona. To właśnie one posiadają energetyzujące właściwości. Działanie to zawdzięczamy zawartym w nich alkaloidom purynowym: kofeinie (4-6%), teobrominie, teofilinie. Praktycznie całą moc nadaje nasionom guarany zawarta w nich dość duża ilość kofeiny (nawet 3 razy więcej niż w nasionach kawy).

Energetyzujące działanie guarany



Stosowanie guarany pozwala zredukować skutki zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, podnosi poziom energii, ogranicza uczucie senności i zmęczenia, zwiększa zdolność koncentracji. Szczególnie polecana jest w okresach intensywnego wysiłku fizycznego, w celu zwiększenia wytrzymałości, podczas wytężonej pracy umysłowej, aby zredukować uczucie zmęczenia oraz senność. Z orzeźwiających właściwości guarany mogą też korzystać osoby pracujące w nocy lub wykonujące nużące zajęcia. Jest idealna podczas nocnej jazdy samochodem.

W aptece możemy dostać całą gamę preparatów z guaraną są to m.in. tabletki, tabletki do ssania, kapsułki.

Działanie guarany w porównaniu do kawy jest dłuższe, ponieważ wchłania się ona dłużej z przewodu pokarmowego. Równocześnie działa ona łagodniej.

Długotrwałe stosowanie preparatów zawierających kofeinę powoduje wypłukanie magnezu z organizmu, dlatego zaleca się ostrożność przy ich stosowaniu, a w niektórych przypadkach także uzupełnienie niedoboru tego pierwiastka.

Inne zastosowania guarany



Guarana oprócz tego, że dodaje nam energii może być też stosowana w innych problemach zdrowotnych:

migrenach

depresji

wysokim stężeniu cholesterolu we krwi

nadwadze - pomaga zredukować masę ciała

- pomaga zredukować masę ciała zaburzeniach trawienia

wzdęciach

Guarany nie mogą stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, a także osoby z chorobami układu krążenia. Zabronione jest też łączenie jej z alkoholem.